Residencias extremeñas piden un modelo de cuidados "más justo y adaptado al territorio" con un código ético de base

La Asociación Extremeña de Residencias (Asorex) ha reivindicando la necesidad de apostar por un nuevo modelo de cuidados en la región que incluya un Paco Autonómico con un código ético como base del mismo.

Lo ha hecho en un decálogo presentado a todos los grupos políticos con representación autonómica en aras de impulsar un modelo "más justo, profesional y adaptado al territorio", según ha defendido la asociación en nota de prensa este viernes.

Entre las propuestas, Asorex subraya la "urgencia" de desarrollar un Código Ético del Cuidado que sirva como marco de transparencia, responsabilidad compartida y correcto funcionamiento del sistema. Este, defienden, debería integrarse en un Pacto Autonómico por los Cuidados, que garantice la estabilidad del modelo y establezca compromisos firmes entre administraciones públicas, entidades del sector y profesionales.

Otra de las claves es la elaboración de un "exhaustivo" Estudio Territorial de Necesidades en Extremadura, con el fin de identificar carencias de recursos y servicios por comarcas, que permita una planificación basada en criterios de igualdad. El mismo deberá incluir la realidad del sector, tanto del ámbito residencial (número de plazas, demanda prevista, recursos disponibles y déficit territorial), como del resto de servicios de apoyo a la dependencia.

Con base en este diagnóstico, Asorex plantea el desarrollo de nuevos recursos de atención, como centros de día, servicios domiciliarios para apoyo comunitario, unidades especializadas en alzheimer y demencias; teleasistencia avanzada, o recursos temporales de respiro o convalecencia. Todo ello para garantizar una atención "flexible" y "adaptada" a los distintos grados de dependencia y preferencias de las personas mayores.

En esa línea, la asociación propone la implantación de plataformas multiservicios, especialmente en el medio rural. Estos modelos comunitarios integrarían de forma física y operativa las residencias, centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia en un mismo espacio, optimizando la gestión y adaptándose a la dispersión demográfica de la región.

De ese modo, defiende Asorex, se optimizarían los recursos, se simplificaría la coordinación y se garantizaría la disponibilidad de distintas vías de atención para las personas que lo necesitaran.

LUCHA CONTRA LA SOLEDAD Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Por otra parte, la asociación reclama un Acuerdo Marco de Concertación "sólido y duradero" que involucre a la Junta de Extremadura, al sector residencial y a las entidades locales, el cual deberá establecer criterios "estables" y "transparentes", donde la financiación de las plazas garantice no solo la continuidad del servicio, sino también su calidad.

Para ello, defienden, la fijación del precio y los mecanismos de concertación deberán basarse en un Estudio Territorial de Necesidades que permita dimensionar adecuadamente el coste real de los servicios, y la evaluación de la calidad de los proyectos de atención y modelos asistenciales presentados por las entidades.

El decálogo aborda también uno de los retos más críticos del sector: la falta de personal cualificado, razón por la cual Asorex ha instado a poner en marcha políticas públicas que favorezcan los itinerarios formativos especializados y actualizados; la acreditación de competencias profesionales, incentivos económicos y laborales para los profesionales que trabajan en zonas rurales, así como programas de empleo vinculados directamente al sector de la dependencia.

En el plano sanitario, la organización apuesta por integrar la atención médica en los propios centros de mayores, gestionada a través de los Centros de Salud de referencia. Para ello, propone establecer protocolos comunes de actuación sanitaria, mejorar la coordinación con el Servicio Extremeño de Salud (SES) y garantizar el acceso ordenado y sistemático a profesionales de Atención Primaria.

Del mismo modo, la asociación aboga por la utilización de herramientas digitales que permitan esa comunicación clínica entre los profesionales de los centros y el equipo sanitario externo.

La lucha contra la soledad no deseada es otra prioridad para la entidad, que defiende el papel de las residencias como agentes activos de acompañamiento comunitario, tanto para sus propios residentes como para las personas mayores que viven solas en sus hogares.

Convencidos de que la modernización del sector también pasa por una transformación tecnológica, Asorex propone habilitar ayudas específicas para modernizar las residencias mediante herramientas tecnológicas avanzadas que digitalicen la gestión, incorporen domótica y mejoren el apoyo al cuidado.

Esta inversión, aseguran, será "clave" para adaptar los centros al nuevo perfil de personas mayores y facilitar el trabajo de los profesionales. La organización plantea financiar estas mejoras con fondos europeos como los FEDER o NextGenerationEU.

Por último, la asociación propone lanzar una campaña pública de sensibilización diseñada junto a las entidades del sector, con el objetivo de fortalecer la percepción social de los cuidados y visibilizar su valor crucial en la sociedad.

La iniciativa debe destacar el papel "esencial" de los centros y profesionales, su cualificación y el impacto de su labor diaria, ayudando a combatir estigmas y promover un conocimiento real y positivo del sistema de atención en Extremadura.