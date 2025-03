Quintana cree que no es "presentable" actuar de forma distinta con los menores llegados a Canarias que con ucranianos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la "mano tendida al diálogo" del Ejecutivo central con respecto a la distribución de los menores migrantes llegados a Canarias entre el conjunto de las comunidades autónomas, y en este sentido ha señalado que no es "presentable" actuar ahora de una manera diferente a como se hizo con los niños ucranianos cuando Rusia invadió su país.

¿Por el color de la piel vamos a diferenciar a unos y otros?", ha interpelado Quintana ante la polémica suscitada por el reparto de menores migrantes, tras recordar que Extremadura ha acogido a más de un millar de ucranianos y que 250 de ellos recibieron ayudas directas.

Sobre las quejas del PP respecto a que se ha realizado el reparto de manera "unilateral" sin contar con el conjunto de la comunidades autonomas, ha apuntado que los 'populares' "en algún sitio dice una cosa y en otro sitio dice otra", atendiendo al discurso de este partido en Canarias y a otros puntos del país.

En todo caso, ha remarcado que se trata de un "problema de Estado" al que el Gobierno quiere dar "una respuesta para dignificar" a estas personas, que además son menores de edad, ha enfatizado.

En este punto, ha abundado en que no hay un dato oficial y que se ha pedido a las comunidades autónomas que aclaren la situación en la que se encuentran antes del 31 de marzo "para tomar las decisiones y establecer el umbral" que tiene cada territorio.

El delegado del Gobierno ha señalado además que España es "un país solidario", y que los propios españoles fueron emigrantes, así como entiende que Extremadura es "solidaria", si bien esa solidaridad "hay que demostrarla" ante un "problema humanitario" como el actual.

"Si hay menores creo que humanamente tenemos que intentar entre todos ayudar y ser responsables no porque sea ucraniano hago una cosa y cuando no es ucraniano hago otra. Eso no parece presentable", ha reprochado.