El PSOE aclara que no recibió la respuesta de Guardiola a la reunión requerida por Cotrina por un "problema informático"

El PSOE de Extremadura ha aclarado que no recibió el pasado jueves, 14 de mayo, el correo electrónico en el que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aceptaba mantener una reunión institucional con el secretario general de los socialistas, Álvaro Sánchez Cotrina, por un "problema informático".

Los socialistas extremeños matizan de esta forma las palabras de su portavoz, Manuel José González Andrade, quien en una rueda de prensa este lunes, había señalado que ni la formación ni el líder del PSOE extremeño habían recibido aún respuesta a la carta remitida por Sánchez Cotrina.

Ahora los socialistas extremeños confirman que desde Presidencia de la Junta de Extremadura "sí se respondió a la petición de reunión formulada por el PSOE de Extremadura el mismo jueves", pero aclaran que "dicho mail no se recibió correctamente por un problema informático", y añade que "hoy se ha recibido el escrito que se envió el día 14".

Cabe recordar que Álvaro Sánchez Cotrina remitió el pasado jueves, 14 de mayo, una carta a la presidenta extremeña, María Guardiola, en la que solicitaba formalmente una reunión institucional para abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición en la Asamblea.

A su vez, el mismo jueves, la presidenta de la Junta, María Guardiola, confirmaba, a través de una carta, que se reuniría próximamente con el líder de los socialistas bajo el planteamiento de que la región "merece" que se mantengan los "canales abiertos" y los responsables públicos den "ejemplo de moderación y diálogo".

En su carta, la presidenta de la Junta mostraba a Sánchez Cotrina el deseo de que la legislatura transcurra bajo el talante de que "servir con responsabilidad" a los extremeños es la "obligación" que debe unir por encima de las "diferencias ideológicas".