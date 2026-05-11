SUCESOS

La Policía Nacional investiga un intento de secuestro a un menor en Almendralejo

El secuestro no llego a efectuarse y se mantiene la investigación abierta por parte de la Policía Nacional

ondacero.es

Extremadura |

Un coche patrulla de la policia nacional
Un coche patrulla de la policia nacional | Agencia EFE

La Policía Nacional investiga un intento de secuestro a un menor por parte de un varón registrado la pasada semana en la localidad pacense de Almendralejo.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, preguntado por esto hechos que han tenido lugar el pasado miércoles aunque la Policía tuvo conocimiento de los mismos el viernes, cuando se interpuso la denuncia de "un menor que le dijo a su madre que un señor mayor le había intentado secuestrar".

Al mismo tiempo, ha apuntado que podría haberse producido en la estación de autobuses y ha señalado que hay cámaras y que se está investigando "cómo ha sido", a la par que ha detallado que el secuestro en sí no se produjo.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en una reunión con entidades que están colaborando en el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España.

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