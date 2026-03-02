Piedad Álvarez: "No entiendo que Guardiola se presente a una investidura fallida, no sé cuál es el objetivo"

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, no ha descartado que María Guardiola pudiera retirar este lunes su candidatura para el debate de investidura que comenzaría este martes en la Asamblea y que los plazos, entonces, siguieran corriendo.

"Me parece una falta de respeto increíble no saber ni siquiera qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a ocurrir. Yo no descarto a estas horas que pueda retirar esa posibilidad de investidura. Yo no lo descarto pero porque no entiendo que se presente a una investidura fallida, no sé cuál es el objetivo, yo no estoy en la cabeza del partido popular, la verdad", ha señalado este lunes en rueda de prensa.

Álvarez ha criticado la situación en la que se encuentra la región tras el adelanto electoral de diciembre con el objetivo de que tuviera "estabilidad" y que, meses después, "no solo no hay estabilidad en Extremadura, sino que ni siquiera sabemos si va a haber investidura, si va a conseguir superar esa investidura y si, por tanto, vamos o no vamos a tener presidenta, bien el próximo miércoles o bien, en última instancia, el viernes 6 de marzo".

En esta línea, Álvarez ha incidido en que a estas horas de la mañana no ha escuchado a Vox decir que va a votar que sí el miércoles o que se va abstener el viernes, las dos opciones que permitirían a la 'popular' María Guardiola ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

DICE QUE EXTREMADURA "NO PUEDE SEGUIR SIENDO EL CAMPO DE PRUEBAS" DEL PP

Álvarez ha reprochado también el PP su actitud "absolutamente irresponsable" con Extremadura, donde "no tiene proyecto ni futuro", y ha añadido que la región "no puede seguir siendo el campo de pruebas" de dicho partido para "intentar salvar al señor Feijóo".

Por ello, ha abogado por centrar la gestión y el interés en los problemas de los ciudadanos y ha insistido en que no pueda haber actividad de control en la Asamblea de Extremadura, ya que son ya "muchas semanas" y meses sin hablar de educación, de sanidad, de dependencia, de empleo o de los pueblos.

De este modo, se ha referido a que se ha trasladado a los grupos la posibilidad de que tras el debate de investidura se pudiera celebrar un pleno de control. "Estamos viviendo una situación absolutamente inédita en la que la democracia no puede ser ejercida en el Parlamento de Extremadura. Porque la señora Guardiola desprecia el parlamento", ha señalado.

"Viene a rastras una vez que ya ha agotado todos los tiempos posibles y veremos si viene o no viene. Veremos, digo, insisto, porque todavía nadie nos ha dicho que efectivamente se vaya a celebrar esa investidura.

Ha perdido completamente el control de las negociaciones. Ya ni siquiera se celebran esas reuniones", ha remarcado la portavoz socialista.

En este punto, ha reconocido a Vox y a su presidente, Santiago Abascal, que hayan conseguido "aquello que no consigue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que es que Guardiola esté "muda, callada, escondida, ausente".

Asimismo, ha planteado que si fracasara Guardiola en la investidura sería su "cuarto fracaso" tras el de la negociación presupuestaria, e adelanto electoral y la negociación de cara a la investidura, al tiempo que ha recordado que los extremeños, en las elecciones de diciembre, "votaron libremente" y decidieron que hubiese la distribución de fuerzas actual y, "cuando hay pluralidad, se necesitan liderazgos que sean capaces de acordar, de consensuar y de dialogar".

"Porque si pasa la investidura, cada vez que tenga un problema va a tener que recurrir a Madrid para que Madrid le resuelva el día a día de esta comunidad autónoma. Porque la aritmética parlamentaria, pase lo que pase el miércoles y o el viernes, va a seguir siendo la que determinaron las urnas el 21 de diciembre", ha reseñado.

A preguntas sobre qué pasaría sí Guardiola retirase su candidatura para el debate de investidura y los pasos a seguir, Piedad Álvarez ha informado de que su grupo ha estudiado este asunto teniendo en cuenta lo recogido en el reglamento de la Asamblea y el Estatuto de Autonomía, así como lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas y ha advertido de que "es posible que hoy se dirigiera --Guardiola-- al presidente de la Cámara y retirara su candidatura a presidir la Asamblea y los plazos seguirían corriendo".

"Se consideraría una investidura fallida y tendríamos dos meses desde hoy, dos meses más, o sea hoy es 2 de marzo, 2 de abril y 2 de mayo, para que hubiera una convocatoria electoral o para durante estos dos meses seguir intentando llegar a pactos y acuerdos, que ya ha pasado Castilla y León, para intentar llegar a pactos y acuerdos para que hubiera un nuevo señalamiento de investidura", ha asegurado.

RECONOCE EL "PAPEL COMPLICADO" DE GUARDIOLA

Sobre si espera que María Guardiola pudiera ofrecer algunos guiños a Vox en su discurso de investidura, Piedad Álvarez ha señalado que es "incapaz" de ponerse en la cabeza de Guardiola y diseñar un debate de investidura para garantizar estabilidad a la región sin tener "ni siquiera cerrada" esa investidura.

Por ello, la socialista ha reconocido el "papel complicado" de la 'popular'. "Pero vamos, lo tiene complicado desde que se metió en este lío, anticipando las elecciones para no depender de Vox y terminar dependiendo más de Vox que lo que dependía en el pasado mes de octubre".

"¿Qué hace usted. Critica a Vox del que depende como del oxígeno nosotros los seres vivos para respirar o le hace usted la pelota a Vox y se pasa de frenada y de cariño y luego Vox le vuelve a votar que no?. Es Vox ¿eh?. Pero es quien ella ha elegido, ella ha elegido a Vox para que la acompañe en este viaje", ha sentenciado.