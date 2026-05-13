Onda Cero refuerza su presencia en Extremadura con la nueva programación local en Plasencia y Vegas Altas

Onda Cero amplía su presencia en Extremadura con la puesta en marcha de nuevas programaciones locales en Plasencia y Don Benito, consolidando su compromiso con la información de proximidad y el desarrollo del territorio.

En Plasencia, la cadena de Atresmedia emite en el 96.8 FM, reforzando su vínculo con la audiencia del norte de la región. El programa ‘Más de uno Plasencia’, que se emite de lunes a viernes entre las 12.20 y las 14.00 horas, está dirigido de lunes a jueves por Mari Carmen González y los viernes por Mari Cruz Sánchez, con la información a cargo de Ariane Herrera. Este espacio ofrece una cobertura cercana de la actualidad local, con especial atención a la vida social, cultural y económica de la zona.

Por su parte, en Don Benito-Villanueva de la Serena, Onda Cero impulsa su programación en el 104.6 FM bajo la denominación Onda Cero Vegas Altas, una nueva ventana radiofónica para la comarca. Jesús Aljama es el encargado de realizar los tramos locales, el informativo de las 08.20 horas y el programa “Más de Uno Vegas Altas” a partir de las 12.20 horas, con una propuesta centrada en la actualidad, el tejido empresarial y la participación ciudadana.

Con estas incorporaciones, Onda Cero refuerza su modelo de radio de cercanía, apostando por contenidos útiles y de calidad que conectan directamente con las inquietudes de los ciudadanos. La cadena consolida así su capacidad para vertebrar el territorio y dar voz al tejido socioeconómico de Extremadura, fortaleciendo el papel de la radio como canal de referencia para la información local.

Onda Cero Extremadura lidera el crecimiento de la radio en la región, según los últimos EGM (Estudio General de Medios), gracias a su combinación de programación local, regional y de ámbito nacional, con programas como ‘Más de uno’, con Carlos Alsina; ‘La brújula’, con Rafa Latorre; ‘Por fin’, con Jaime Cantizano; ‘Radioestadio’, con Edu García o ‘Julia en la onda’, con Julia Otero.