La nueva pasarela peatonal de la ronda sureste de Cáceres tendrá 165 metros y rampas adornadas con cipreses

La pasarela peatonal que la Junta de Extremadura está construyendo en la prolongación de la ronda sureste de Cáceres para proteger restos arqueológicos de la Vía de la Plata tendrá 165 metros de longitud y rampas adornadas con cipreses.

Así, y según se recoge en el proyecto financiado por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la estructura está construyéndose en el tramo que conecta la glorieta de la carretera de Miajadas (que da acceso a la carretera EX-206) con la del ferial, mientras que el otro tramo en ejecución va de la rotonda del ferial a la N-523, y entre los dos completarán el anillo de circunvalación de la ciudad.

La pasarela es la solución diseñada para dar continuidad a la Vía de la Plata tras aparecer restos de este trazado histórico, un hallazgo que obligó a modificar el proyecto, sustituyendo la glorieta inicialmente contemplada por otro tipo de intersección, en concreto una en forma de T doble, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa. En ese nudo de comunicaciones se ubicará la pasarela, que comunicará con la senda peatonal y el carril bici que discurren a lo largo de la ronda sureste.

PARA PEATONES Y CICLISTAS

Destaca el Ejecutivo regional que la infraestructura está diseñada de tal manera que los peatones y ciclistas procedentes de la Vía de la Plata podrán acceder a ella sin necesidad de desviarse hasta la ronda. La pasarela tendrá siete vanos, de entre 975 y 21 metros de luz los seis laterales (tres en cada margen) y de 48 metros el central.

El espacio ajardinado que se construirá en torno a la pasarela incluirá cipreses a ambos lados de las rampas, en alusión al origen romano del histórico trazado que cruza España de norte a sur. Además, se instalarán hitos cúbicos de granito al inicio y final de la nueva infraestructura, cuya tipología estará acorde con el resto de plataformas de la ronda sureste.

Cabe destacar que la Junta de Extremadura invierte 17,4 millones de euros entre los dos tramos en ejecución, y la obra la ejecuta la UTE formada por Construcciones y Obras Públicas del Guadiana S.A. y Vías y Construcciones S.A. La consultora contratada como asistencia técnica a la dirección de obra es Invenio Consultores Ingenieros S.L.