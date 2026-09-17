Zafra reúne a las nuevas promesas y referentes del deporte extremeño

Zafra se ha convertido este año en punto de encuentro del talento deportivo extremeño con la celebración de la gala de entrega de los VI Premios Diputación Contigo, los II Premios Extremadura Impulsa y los IV Premios DUEX. Unos reconocimientos otorgados por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, que vuelven a poner en valor el esfuerzo y la dedicación de las y los deportistas de nuestra región.

La gala ha reunido en la localidad segedana a jóvenes deportistas que destacan por sus resultados en diferentes disciplinas y que, además, compaginan su actividad deportiva con su formación académica, junto a personas y entidades que han desarrollado proyectos deportivos de carácter singular y extraordinario. En total, los tres programas suman 43 reconocimientos y 36.000 euros en premios.

Al acto ha asistido el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, quien ha afirmado que en esta jornada "celebramos valores como la constancia, el esfuerzo, el sacrificio... Valores de aquellos que madrugan o trasnochan para entrenar; de aquellos que combinan estudios -o trabajo- y competición; de quienes superan lesiones, se sobreponen a derrotas y momentos de dudas y debilidad. Celebramos el tesón y el compromiso de todos los jóvenes que han entendido que el deporte no es sólo competición -que también- sino, sobre todo, crecimiento".

El consejero ha recordado igualmente que "la Fundación Jóvenes y Deporte, de la que la Junta de Extremadura se siente especialmente orgullosa, lleva años trabajando para que ningún joven talento extremeño se quede por el camino. Para llegar a todos y cada uno de los puntos de nuestra tierra, sea el pueblo más pequeño o la ciudad más grande; apoyando, fomentando y animando a nuestros jóvenes en las diferentes disciplinas que practiquen. Porque un joven que triunfa en la piscina, en el tatami, sobre el asfalto o sobre el tartán, también triunfa en su vida cuando adquiere y logra transmitir esfuerzo, respeto, superación y entrega".

León ha destacado que, desde la Junta de Extremadura, "tenemos la firme convicción de que el deporte es un pilar esencial de nuestra acción de gobierno, no un mero pasatiempo. El deporte es salud, es educación, es cultura, es cohesión social y es proyección al más alto nivel para nuestra comunidad. Por ello, apostamos por el deporte base, de formación; por el deporte inclusivo, para todos; y por el deporte de élite, para aquellos que alcanzan la excelencia. Porque detrás de todos ellos, de todos y cada uno de nuestros deportistas, hay un club, un cuerpo técnico, una familia y un territorio que cree en su gente. Y nosotros creemos en la nuestra, la gente de Extremadura".

En esta ocasión, los II Premios Extremadura Impulsa, dirigidos a deportistas de entre 7 y 11 años, han vuelto a evidenciar la proyección de las jóvenes promesas del deporte regional. En esta segunda edición han sido distinguidos Leo Jaraíz López, en patinaje; María Germán Prieto, en gimnasia rítmica; Alejandro Romero Peralta, en tenis; Adriana Sánchez Luna, en pádel; y las karatecas Jimena Rasero Romero y Valeria Rebollo Carvajal.

Unos reconocimientos que representan el inicio de un recorrido que continúa (con el avance en edad de los protagonistas) con los VI Premios Diputación Contigo, que distinguen a deportistas desde las categorías de formación hasta la etapa sub23 en su modalidad 'Talento', además de reconocer proyectos deportivos de especial interés a través de la modalidad 'Singulares'.

En el apartado Diputación Contigo Talento, los premios de oro han correspondido a Lara Amarilla Abaga, en natación; Carla Santos Sánchez, en kárate; María Espadero Muñoz, en piragüismo; Fernando González Fernández, en natación; José Ramón Barroso Delgado, en kárate; y Francisco Guerra Holgado, en salvamento y socorrismo. Por su parte, la categoría plata ha tenido como premiados a Jorge Macarrilla Alonso, en patinaje; Alma Calle Jiménez, en kárate; Jesús Aguado Vilá, en tenis de mesa; Adriana Dorado Ramos, en kickboxing; Valeria Espadero Muñoz, en piragüismo; y Natalia Gallardo Pajares, en kickboxing. Finalmente, los galardones del apartado bronce han recaído en Soledad Patricia González Casademunt Díaz, en baile deportivo; Samuel Barradas Méndez, en atletismo; Laura Pastor Nájera, en gimnasia artística; Juan Torres Sánchez, en piragüismo; Alejandro García Torrado, en kickboxing; Macarena Carmona Mayoral, en carreras por montaña; y Alberto Marcos de Azcárate, en piragüismo. El jurado decidió ampliar excepcionalmente a siete los premios de esta categoría por el nivel de las candidaturas presentadas.

Junto a estos reconocimientos, los Premios Diputación Contigo Singulares ponen el foco en proyectos y experiencias deportivas de carácter extraordinario. En la categoría de oro han sido premiados José Antonio Trejo Picado, por la 'Expedición Mar de Hielo 2025', y el CD Sansones, por el proyecto 'CD Los Sansones OCR'. Los premios de plata se han entregado al proyecto 'Extrefem. Picota Trail Running', de Eva Garrido Castro, Laura Moyano Yustas y María Minerva Muñoz Soler, y las Olimpiadas Escolares del CEE Nuestra Señora de la Aurora. En la categoría de bronce han sido distinguidos Villanueva Black Storks, por su primer equipo extremeño femenino de flag football, y Julián Jiménez Ramos, por su proyecto como campeón de rallyes de Extremadura y Castilla-La Mancha. Finalmente, los diplomas corresponden a María de las Nieves Gemio Rodríguez, por su participación en el Ironman de Kona (Hawái), y a Javier Sánchez Cidoncha, por sus éxitos en las pruebas World Police and Fireman 2025.

La gala se ha completado con los IV Premios DUEX-Deporte Universitario de Extremadura, que la Fundación Jóvenes y Deporte concede junto a la Universidad de Extremadura para reconocer a quienes consiguen compatibilizar la exigencia de la competición deportiva con unos resultados académicos destacados. En esta cuarta edición, los premios de oro han sido recogidos Paula Traverso Lebrón, en montaña y escalada, y Francisco González García, en judo; plata para Laura Utrero Rico, en deporte para personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, y Andrea Buenavida Cotrina, en atletismo; bronce para Samira Zarhloul Sánchez, también en atletismo, y Hugo Cosano García, en montaña y escalada; mientras que los diplomas corresponden a Roberto Martín González, en hípica, y María Reyes Murillo Nogales, en ciclismo.

Con estos galardones, la Fundación Jóvenes y Deporte y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura vuelven a mostrar el carácter transversal del deporte y su capacidad para acompañar a las personas deportistas en las diferentes etapas de su formación, desde las primeras edades, con Extremadura Impulsa, pasando por los años de desarrollo deportivo y académico que reconocen los Premios Diputación Contigo, llegando hasta la etapa universitaria que representan los DUEX.

Una gala que ha tenido a Zafra como escenario fe reunión del talento deportivo extremeño, tal como ha destacado su alcalde, Juan Carlos Fernández, en la que se ha homenajeado el deportista recientemente fallecido, Luis García Cámara, y que sirve también para reconocer el papel imprescindible de familias, clubes, federaciones, entidades deportivas y comunidad educativa en el camino de estas y estos jóvenes, cuyo esfuerzo diario constituye uno de los principales activos del deporte de Extremadura.

Los premios pretenden así servir de estímulo para que sus protagonistas continúen creciendo, entrenando y formándose, con la certeza de que el trabajo, la constancia y la capacidad para superar dificultades tienen también su recompensa y de que el deporte extremeño cuenta con ellos y ellas para seguir construyendo su futuro, contando en esta ocasión con los deportistas Petra Carrasco, piloto de rallyes natural de Zafra, y el atleta emeritense Jorge González como madrina y padrino.