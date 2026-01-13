Vox insiste en hablar de políticas y no de cargos en Extremadura, pero quiere entrar en el Gobierno para lograr cambios

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha recalcado este lunes que su formación está centrada en las políticas y no está interesada en los cargos en Extremadura, pero ha sostenido la necesidad de entrar en el Gobierno para implementar los cambios que buscan en la región, fundamentalmente orientados al campo, la inmigración, la educación y la industria.

Así lo ha hecho en rueda de prensa, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, exigiera el domingo la vicepresidencia de Extremadura y varias consejerías para su partido tras las elecciones del 21 de diciembre, en las que doblaron sus votos, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico. La 'popular' María Guardiola requiere la abstención o el 'sí' de Vox para revalidar su Presidencia, y tiene previsto comenzar las negociaciones esta semana.

Fúster ha insistido en que Vox siempre ha mantenido su intención de gobernar y ha negado un giro al respecto. Ha dicho que ahora que Guardiola ha trasladado su intención de ofrecerles entrar en su eventual ejecutivo están "en disposición". "Si hay una fuerza que nos ofrece entrar en el gobierno, nosotros empezamos una negociación en serio", ha explicado, antes de matizar que estas conversaciones se llevarían a cabo "en función de las políticas, no de los cargos".

"(El candidato de Vox en las elecciones) Óscar Fernández dijo que iba a defender los votos de los extremeños con uñas y dientes; eso vamos a hacer, vamos a ir a las negociaciones con nuestras políticas, no los cargos, que vendrán en función de la fuerza que tengamos", ha agregado el portavoz nacional.

TRAICIÓN DEL PP

Fúster ha explicado que la vicepresidencia y varias consejerías son necesarias para que las políticas objetivo de Vox, sobre todo el campo, la inmigración, la educación y la industria, se implementen. "Hay un nuevo reparto de fuerzas en Extremadura: ahora tenemos once y antes teníamos cinco, una oferta del PP para formar gobierno, pero no ha cambiado nada, nuestra idea siempre ha sido gobernar", ha recalcado.

Además, el portavoz nacional ha deslizado el temor de Vox a que Guardiola les "traicione" si no figuran en el ejecutivo autonómico. "No podemos pactar algo que es difícil para que al día siguiente nos traicionen (...) si no estamos ahí", ha explicado, subrayando que si bien Vox es un partido joven "aprende de sus errores y de los malvados aciertos de los demás". "Nos han engañado unas cuantas veces, no volverá a ocurrir", ha avisado.

La negociación no ha comenzado por el momento y ni Guardiola ni 'Génova' han contactado aún con los de Santiago Abascal, según ha desvelado Fúster. Serán Vox Extremadura, respaldados por la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, los que piloten las conversaciones. El portavoz nacional ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo con el PP, pero no ha descartado "absolutamente" ningún escenario, ni la abstención.