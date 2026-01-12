La vivienda de segunda mano se encareció un 5,2 % el año pasado en Extremadura

El precio de la vivienda de segunda mano cerró el pasado año en Extremadura con un incremento anual del 5,2 por ciento, lo que situó su precio en 1.303 euros por metro cuadrado, según un informe del portal inmobiliario Fotocasa.

Por provincias, la de Badajoz anotó un incremento del 5,4 % y la de Cáceres del 4,9 %, aunque esta última se coloca a la cabeza con un precio medio de 1.314 €/m², que se reduce a 1.295 €/m² en Badajoz.

En detalle, el precio de la vivienda subió en ocho de los doce municipios analizados en variación anual.

El aumento anual más destacado se registró en la ciudad de Almendralejo con un incremento del 15,3 %, seguida de Cáceres (12,8 %), Mérida (9,7 %), Plasencia (8,1 %), Navalmoral de la Mata (8,1 %), Villanueva de la Serena (6,4 %), Badajoz (6,3 %) y Coria (2 %).

En 2025, siete municipios superaron los 1.000 €/m² con la capital pacense a la cabeza con 1.794 €/m², seguida de Cáceres con 1.703 euros, Plasencia (1.247), Mérida (1.213), Zafra (1.067), Navalmoral de la Mata (1.067) y Don Benito (1.054).