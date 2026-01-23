OKUPACIÓN

Las viviendas 'okupadas' a la venta caen un 11,2% en el cuarto trimestre en Badajoz y un 1,4% en Cáceres

Son 119 y 68 viviendas okupadas respectivamente en Badajoz y Cáceres.

Redacción

Extremadura

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta ha caído un 11,2 por ciento en la provincia de Badajoz en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, hasta las 119 viviendas okupadas anunciadas entre octubre y diciembre, según un estudio publicado por idealista.

Asimismo, el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta ha caído un 1,4 por ciento en la provincia de Cáceres en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, hasta las 68 viviendas okupadas anunciadas entre octubre y diciembre.

De su lado, a nivel nacional el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta ha crecido en España un 4,6 por ciento en el cuarto trimestre respecto a los tres meses anteriores, hasta las 24.058 viviendas okupadas anunciadas entre octubre y diciembre.

