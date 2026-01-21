La Fiscalía de Badajoz pide 30 años de prisión para un padre acusado de agresión sexual a dos de sus hijas

La Fiscalía de Badajoz pide 30 años de prisión para un varón por dos delitos de agresión sexual continuada (15 años por cada uno) a dos de sus hijas cuando eran menores, hechos que juzga la audiencia pacense juzga este martes y mañana.

La vista, suspendida en dos ocasiones con anterioridad, se produce a raíz de una denuncia presentada en enero de 2023, después de que una de las menores contara la situación que sufría a una profesora y a una psicóloga de su instituto, tras la que la hermana acusó también al progenitor.

En el banquillo también se sienta la mujer del matrimonio y madre de las menores, acusada como cómplice.

La letrada de una de las víctimas, Pilar Marcos, ha expresado a los medios que las acusaciones particulares coinciden con la Fiscalía en la pena para el padre, mientras que sus acusaciones respecto a la mujer suman más de 24 años de prisión, al considerarse que "era conocedora de todo y no lo impidió".

El abogado de la defensa, Arturo Magro, ha manifestado por su parte que el varón niega los hechos, por lo que pide la absolución.

El pasado abril, el juicio se pospuso a septiembre al no comparecer la acusada, fecha en la que volvió a suspenderse ya que ésta, a quien en ese momento defendía también Arturo Magro, cambió su versión ante el tribunal.

Magro pidió la suspensión de la vista al comienzo de la declaración de la procesada al entrar en contradicción con el testimonio de su marido, quien había comparecido primero ante el tribunal.

El letrado de la mujer acusada, José María del Pozo, ha manifestado por su parte que la mujer modificó su declaración pues con el ingreso en una residencia debido a la "pérdida de salud mental" que sufría logró finalmente "ser libre" de su marido, que "la humillaba, según expresan sus propias hijas”.

Por tanto, considera que la mujer, "anulada completamente" por el marido hasta ese ingreso en la residencia, es inocente de los hechos.

Una tercera hija del matrimonio ya denunció al padre años atrás por hechos similares, respecto a los cuales fue absuelto.

Sobre el hombre se mantiene en la actualidad una orden de alejamiento en relación a las dos hijas que le acusan ahora.

