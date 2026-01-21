El SES vacunará de gripe y covid en horario de tarde este jueves 22 de enero

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado la campaña de vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa el próximo jueves 22 de enero debido a que la tasa de incidencia de la semana pasada se situó en 152 casos por cada cien mil habitantes.

Los puntos de vacunación estarán habilitados en el Hospital de Coria y en los centros de salud de Navalmoral de la Mata, La Data de Plasencia, Zona Centro de Cáceres, Valdepasillas de Badajoz, Urbano III de Mérida, San José de Almendralejo, de Zafra, Villanueva Sur y Don Benito Este.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde - de 16:30 a 19:30 horas - deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización, según recuerda la Junta en nota de prensa.

También se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años, además de que los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES.

Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES ha instado a todos los extremeños a "aprovechar esta oportunidad para la vacunación", ya que la inmunización es "clave" para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.