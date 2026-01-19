La Virgen de la Esperanza, de la artista cacereña Adriana Camper Martín, imagen del cartel de la Semana Santa de Cáceres 2026

Los trazos de la artista cacereña Adriana Camper Martín que dan vida a la obra 'Lo que el mundo necesita', cartel anunciador de la Semana Santa de Cáceres 2026, han convertido este año a la Virgen de la Esperanza en la imagen de esta festividad declarada de Interés Turístico Internacional.

Así se ha dado a conocer este sábado en el marco del descubrimiento de la referida obra pictórica que ha tenido lugar en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, bajo la organización de la Unión de Cofradías y contando con la asistencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

Dicho cartel, que ensalza la figura de la Virgen de la Esperanza, no solo será la imagen oficial de la Semana Santa de este año sino que, además, ilustrará la guía oficial que edita anualmente el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con la Unión de Cofradías.