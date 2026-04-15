El VII Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura se celebra este viernes y sábado en Almendralejo

Agentes, mandos policiales y especialistas en bienestar se darán cita este viernes y sábado, 17 y 18 de abril, en el VII Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura que se celebrará en Almendralejo, organizado por la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales (Asempol) en colaboración con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

Una cita que busca abordar "uno de los grandes retos actuales de las administraciones públicas", como es el de "proteger a quienes nos protegen, desde una perspectiva transversal".

Este encuentro nace como un "espacio estratégico" de reflexión y diálogo, orientado a avanzar hacia un modelo de servicio policial que permita compatibilizar la vocación profesional con la vida personal y familiar.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de integrar políticas de conciliación, salud mental y gestión del estrés dentro de los cuerpos de seguridad, ha informado la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales en nota de prensa.

A lo largo de las jornadas se desarrollarán ponencias de expertas del ámbito policial, entre ellas responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y Policías Local, junto a una mesa redonda centrada en la conciliación como uno de los principales retos del presente y del futuro.

Asimismo, como apunta Asempol, este tipo de encuentros resultan "fundamentales" para fortalecer la cooperación y los lazos entre los distintos cuerpos de seguridad.

"Más allá de la formación, suponen una oportunidad para compartir experiencias, alinear estrategias y generar redes de apoyo profesional que contribuyen a una respuesta más coordinada, eficaz y humana en el servicio a la ciudadanía", ha añadido.

El programa incluirá además espacios para el intercambio de experiencias, momentos de convivencia entre las participantes y visitas culturales.