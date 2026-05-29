COMERCIO

Las ventas del comercio minorista extremeño crecen un 2,5% en abril, frente al 0,3% de la media nacional

Extremadura experimenta la tercera mayor subida de las ventas minoristas en España.

Redacción

Extremadura |

El pequeño comercio genera el 20% del empleo del sector. EFE/Archivo
El pequeño comercio genera el 20% del empleo del sector. EFE/Archivo | Economía Digital

Las ventas del comercio minorista crecieron un 2,5% en Extremadura en abril en comparación con el mismo mes de 2024, más de dos puntos porcentuales por encima de la media nacional (0,3%), mientras que el empleo en el sector creció un 1,0%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las ventas crecieron un 4,5% en la comunidad, también por encima de la media nacional (2,5%).

En cuanto al empleo en el sector, la subida interanual del 1,0% registrada en Extremadura fue ligeramente superior al incremento experimentado a nivel nacional, del 0,9%. Además, el dato autonómico se encuentra alejado de Asturias, cuyo empleo en el comercio minorista creció un 3,4% en variación anual, o Castilla-La Mancha, que registró un incremento del 2,0%.

En términos mensuales, esto es, en comparación con marzo, la ocupación en el sector minorista en la comunidad autónoma creció un 0,7%, mientras que en el conjunto del país se incrementó un 0,4%.

Estos datos hacen que, en la media de lo que va de 2026, el empleo en el sector extremeño haya registrado un aumento del 1,0%, por encima de la media nacional, que fue del 0,9%.

En abril, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en nueve comunidades autónomas y bajaron en ocho: los mayores repuntes se dieron en Aragón (+4,4%), País Vasco (+2,7%) y Extremadura (+2,5%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Baleares (-2,1%) y Madrid (-1,1%).

En cuanto al empleo, en abril disminuyó en tres comunidades autónomas, especialmente en Baleares y La Rioja, ambas con un descenso del 0,9%. La ocupación en el comercio minorista subió en 14 regiones en abril en tasa interanual, destacando los incrementos de la ocupación en Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta (+3,4% en ambos casos).

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