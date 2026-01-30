Las ventas del comercio minorista en Extremadura crecen un 3% en 2025

Las ventas del comercio minorista crecieron en Extremadura un 3 por ciento en 2025 en comparación con el año anterior, el cuarto menor incremento de las comunidades autónomas solo por delante de Castilla y León (2,3%), Navarra (1,7%) y Asturias (1,6%), y por debajo del repunte medio del 4,1%.

El empleo en el sector también registró un alza, del 0,4%, en este caso un punto inferior al del conjunto del país (1,4%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre, las ventas crecieron en comparativa interanual un 5,4% en la comunidad, en este caso por encima de la media nacional, que fue del (4,7%).

En diciembre, el incremento interanual de la ocupación en la región fue del 0,9%, una décima más que la media del 0,8%.