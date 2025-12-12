Varias religiones se unen este sábado en Cáceres en la XXIV Marcha por la Paz para reivindicar la convivencia

La ciudad de Cáceres se prepara para recibir un año más la 'Marcha por la Paz', que celebra su vigésimo cuarta edición bajo el lema 'Todas las religiones por la paz', y que se ha convertido en un referente de convivencia, unidad y diálogo entre comunidades religiosas, entidades sociales y ciudadanía.

Entre las entidades organizadoras figuran la Comunidad Bahá'í de Extremadura; la Comunidad Budista Monasterio el Olivar del Buda; la Comunidad Islámica de Cáceres; la Iglesia Católica; la Iglesia Evangélica 'El Puente'; Juventud Con Una Misión Cáceres y Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres, así como diversos colectivos de ámbito social.

La edición de este año se celebra bajo el lema '¿Queremos la Paz?', una pregunta que invita a la reflexión colectiva en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones. Según destacan sus organizadores, la marcha pretende "recordar que la paz es una elección que debe renovarse cada día, a través del diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común".

Se espera la participación de centenares de personas, incluyendo ciudadanos creyentes y no creyentes, así como representantes institucionales, que realizarán un recorrido simbólico por el centro de la ciudad, en el bulevar del Paseo de Cánovas.

La concentración tendrá lugar a las 17,45 horas junto a la estatua de Gabriel y Galán, en el Paseo de Cánovas. A las 18,00 horas, la marcha partirá por el propio paseo, subiendo por la zona de Hacienda y regresando nuevamente por Cánovas hasta el Quiosco de la Música, donde se procederá a la lectura del manifiesto por la paz en árabe y castellano.

Además, representantes de las distintas confesiones compartirán breves mensajes de paz y se cerrará el acto con una canción alusiva al tema.

Este año, las comunidades religiosas participantes han elaborado conjuntamente un manifiesto que subraya la necesidad de "personas valientes que den un paso adelante en la construcción de la paz, más allá de las diferencias de cultura, etnia, religión, nacionalidad o edad".

Durante la marcha también se difundirá la conocida Regla de Oro presente en múltiples tradiciones religiosas --'Haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo'-- a través de pegatinas con textos procedentes de distintas confesiones. Los organizadores destacan que este gesto pone de relieve que "tenemos cosas comunes y tenemos cosas que podemos compartir juntos".