Vara asegura que el Pacto por el Ferrocarril seguirá abogando por que el Tren de Altas prestaciones para en Plasencia

Contarles que La línea de altas prestaciones Plasencia-Badajoz, que entrará en servicio comercial el próximo 19 de julio, no tiene parada en Plasencia para no retrasar en 33 minutos el tiempo de viaje. Ese es el argumento que ha dado este domingo Renfe sobre la polémica generada en torno al hecho de que el tren Alvia no haga parada en la capital del Jerte y sí lo haga en Monfragüe. El presidente Vara, aseguraba entender las críticas y que el Pacto por el Ferrocarril seguirá reivindicando todas las mejoras posibles, eso sí, recuerda que la Alta Velocidad no excluye el resto de líneas y transporte ferroviarios de la región.

En cualquier caso seguirán reivindicándose que esa línea pueda parar en las cuatro grandes ciudades de la región, aunque se apunta que en otras líneas de Alta Velocidad en otras comunidades, no hay paradas en todas las localidades de la línea.