El Valle del Jerte celebra una nueva edición de Otoñada para poner en valor sus paisajes, sabores y costumbres

El Valle del Jerte ya se prepara para celebrar la llegada del otoño con una nueva edición de Otoñada, una iniciativa bajo la que se engloban varias ferias y actividades que pondrán en valor los paisajes ocres y verdes de la zona, los sabores característicos de dulces y quesos y la historia y costumbre de sus gentes.

La programación comenzará el próximo sábado, 17 de octubre, en Cabrero, donde se celebrará la VI Feria del Queso y el Cabrero, y continuará el 14 de octubre en Jerte con el IV Otoño con Aroma a Vino, dedicado al tradicional vino de pitarra.

El 31 de octubre, Cabezuela del Valle celebrará la tradicional Caída de la Hoja, coincidiendo con el inicio de las XX Jornadas Gastronómicas de Otoño, que se prolongarán hasta el 8 de diciembre en los restaurantes de la comarca.

Coincidiendo con el puente de la Almudena, el 7 de noviembre, Tornavacas viajará al pasado con su Mercado Imperial, una recreación histórica de la llegada del Emperador Carlos V, como antesala de un mes cargado de historia y tradición: el 14 de noviembre, Piornal celebrará la Toñá Piornalega, una gran fiesta del folclore y las tradiciones que incluirá también la Feria de la Castaña.

Ya el 21 de noviembre, Valdastillas acogerá la XI Matanza Tradicional 'Cuqueña', con productos del cerdo y muestras de antiguos utensilios, mientras Rebollar celebrara La Campana de Ojalvo, una recreación histórica de la independencia del municipio acompañada de comida popular. El 28 de noviembre, El Torno pondrá el broche al mes con la Recreación de la Boda Torniega, trajes tradicionales y el entrañable baile del roscón.

Durante el puente de la Constitución, el 5 de diciembre, Navaconcejo endulzará la Otoñada con la Dulce Otoñada, dedicada a los postres típicos y licores caseros, mientras que el 6 de diciembre, Casas del Castañar celebrará su Otoño Celta, con sus tradicionales buñuelos poéticos, celtas y vetones. Finalmente, el 7 de diciembre, Barrado cerrara la programación con su Teatro de Otoño.

Según indica la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte (Soprodevaje), encargado de impulsar esta iniciativa, la programación de la Otoñada se acompañará de un amplio programa de rutas y actividades de senderismo, jornadas gastronómicas, propuestas culturales y tradicionales, así como actividades de la Semana de Otoño de la Reserva Natural, degustaciones y otras experiencias para descubrir el valle desde diferentes perspectivas.

Soprodevaje ha animado a visitar y descubrir el valle durante el otoño, sus municipios, sus tradiciones y experiencias.