Usuarios del Canal de Orellana inicia la campaña de riego con una dotación estable y apela al uso eficiente del agua

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha iniciado este lunes, día 4 de mayo, la campaña ordinaria de riego, que se prolongará hasta el próximo mes de septiembre, si bien no se descartan riegos de apoyo una vez finalizada en función de la evolución de los cultivos y las condiciones meteorológicas.

La campaña arranca con una dotación de agua similar a la del pasado año, en un contexto en el que, según ha destacado el jefe de explotación, Juan Diego Fuentes, ha sido necesario adelantar la movilización de recursos debido a la falta de precipitaciones en los últimos dos meses y al incremento de las temperaturas.

"Hemos tenido que empezar a movilizar una serie de recursos que normalmente no tendríamos que hacerlo, porque a pesar de que hemos tenido un año bastante lluvioso, llevamos dos meses en los que prácticamente no ha llovido nada y las temperaturas están siendo un poquito elevadas", ha explicado Fuentes.

En este sentido, ha añadido que esta situación ha obligado a realizar riegos previos para "humedecer la tierra y poder llevar a cabo las labores de siembra y plantación", lo que supone un consumo extra que --añade-- habrá que ir "encajando" para ajustarse a la planificación de la campaña.

Cabe recordar que en la campaña de 2025 se logró un ahorro cercano a los 20 hectómetros cúbicos respecto a la dotación inicial prevista, un dato que refleja el compromiso del regadío de la zona con la eficiencia en el uso del agua, apunta en nota de prensa la comunidad general de usuarios.

La zona regable del Canal de Orellana abarca más de 56.000 hectáreas en la comarca de Vegas Altas del Guadiana, donde una campaña más predominan los cultivos permanentes, especialmente los frutales, el almendro y el olivar, cuya superficie ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Junto a ellos, destacan cultivos de temporada como el tomate para industria, el arroz o el maíz, pilares "fundamentales" de la economía agraria de la zona.