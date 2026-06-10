USO denuncia que la campaña de incendios comienza con "las mismas carencias" que en 2025

El sindicato USO ha alertado de que el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Extremadura ha comenzado la nueva campaña con las “mismas carencias en personal y medios” que el año anterior.

A su juicio, es una situación que, según denuncian, “limita la capacidad operativa” del plan Infoex en los meses de mayor riesgo.

El delegado de USO Bomberos Forestales en Cáceres, José Javier Calvo del Solar, ha asegurado que la situación actual “continúa igual que en 2025” y ha criticado que las mejoras anunciadas por la Administración regional no se han traducido en un refuerzo real del operativo.

“No hemos mejorado el plan INFOEX”, ha afirmado en rueda de prensa.

Calvo del Solar ha denunciado que el número de efectivos sigue por debajo de lo previsto, al señalar que “no llegamos ni a 1.000 bomberos forestales”, una cifra inferior a los 1.200 anunciados inicialmente.

En este sentido, ha advertido de que la falta de personal condiciona la capacidad de respuesta del dispositivo durante la campaña estival.

El representante sindical también ha criticado las condiciones en las que se incorpora el nuevo personal, asegurando que recibe “un solo equipo de protección individual”, en ocasiones con tallas inadecuadas, y que parte de la plantilla continúa en proceso de formación.

“Esos bomberos todavía no están operativos”, ha aseverado.

Ha alertado además de la acumulación de combustible en el medio natural y de las previsiones meteorológicas para el verano, que apuntan a un escenario de alto riesgo.

“El desastre está servido, solo nos falta la chispa”, ha advertido.

El sindicato ha reclamado también la reanudación de la mesa técnica de negociación, que permanece paralizada desde hace más de un año.

“La mesa técnica lleva parada demasiado tiempo y necesitamos sentarnos a hablar”, ha explicado el delegado.

A ello se suma, según USO, un problema de retrasos en el abono de complementos salariales vinculados a la disponibilidad, que acumulan hasta seis meses de demora, lo que, a juicio del sindicato, agrava la situación del colectivo.

USO ha instado a la Administración autonómica a reforzar el operativo y a cumplir los compromisos adquiridos en materia de personal y condiciones laborales, y ha advertido de que, en caso contrario, se plantearán nuevas medidas de presión sindical.