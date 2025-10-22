HUELGA

USO convoca 28 jornadas de huelga en la Administración Pública de la Junta de Extremadura

En concreto, están llamados cerca de 18.000 empleados públicos.

Redacción

Extremadura |

El sindicato USO ha convocado 28 jornadas de huelga a partir del próximo 14 de noviembre y hasta finales de 2026 ante el “olvido” en los presupuestos autonómicos para 2026 de las partidas necesarias para lograr la equiparación salarial de la plantilla de la Administración General de la Junta de Extremadura con los de otras administraciones.

El secretario general de USO en Extremadura, Luis Manuel Gil, ha explicado este martes, en la rueda de prensa para presentar el calendario de huelga, que el objetivo es impulsar la negociación.

Gil ha denunciado que esta “discriminación” propicia que estos empleados de la Junta perciban un 20 por ciento menos de ingresos en relación a otras instituciones como la Diputación de Cáceres, aunque en algunos casos esta diferencia es superior, como ocurre respecto a la Jefatura de Servicio en Administración General, con salarios un 40 por ciento más bajos respecto a la institución provincial cacereña.

El representante sindical ha afirmado que esta medida se toma ante la falta de respuesta por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a las solicitudes de reunión de USO para que se lleve a cabo esta igualdad retributiva.

