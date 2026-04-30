UPA-UCE pide al nuevo consejero de Agricultura que "ponga en marcha ya" las ayudas por las borrascas

La organización agraria UPA-UCE de Extremadura ha reclamado al nuevo consejero de Agricultura, Juan José García, que ponga "ya en marcha" las ayudas regionales por las borrascas del invierto que "han estado paralizadas durante todo el tiempo que ha durado el gobierno en funciones".

Una petición UPA-UCE ha realizado, a través de nota de prensa, tras el nombramiento este miércoles del nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Juan José García.

Así, entre los "deberes más urgentes que UPA-UCE Extremadura pone al nuevo consejero de Agricultura, se encuentran lo de mantener "una mayor interlocución" con las organizaciones agrarias extremeñas para "tomar decisiones que mejoren la situación de los agricultores y ganaderos de la región, así como poner en marcha estas ayudas.