FRESAS

UPA repartirá este martes en Mérida más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva

El reparto tendrá lugar desde la diez y media de la mañana y en el participarán el secretario general de UPA Extremadura, Óscar Llanos; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

Redacción

Extremadura |

Fresas
Fresas | Pixabay

La organización agraria UPA repartirá este martes en la Plaza de España de Mérida más de mil tarrinas de fresas de Huelva, en lo que será la cuarta parada de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, cuyo objetivo es impulsar su consumo y poner en valor el trabajo de estos agricultores.

El reparto tendrá lugar desde la diez y media de la mañana y en el participarán el secretario general de UPA Extremadura, Óscar Llanos; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

La campaña #YoComoFresasdeHuelva, que arrancó esta tercera edición en Adamuz (Córdoba), y que ya ha recorrido Madrid y Sevilla, quiere incidir en la labor de estos agricultores que pese a los temporales e inclemencias meteorológicas y de crisis de precios en origen, se levantan todos los días para producir unas fresas sanas, seguras y sostenibles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer