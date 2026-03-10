UPA repartirá este martes en Mérida más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva

La organización agraria UPA repartirá este martes en la Plaza de España de Mérida más de mil tarrinas de fresas de Huelva, en lo que será la cuarta parada de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, cuyo objetivo es impulsar su consumo y poner en valor el trabajo de estos agricultores.

El reparto tendrá lugar desde la diez y media de la mañana y en el participarán el secretario general de UPA Extremadura, Óscar Llanos; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

La campaña #YoComoFresasdeHuelva, que arrancó esta tercera edición en Adamuz (Córdoba), y que ya ha recorrido Madrid y Sevilla, quiere incidir en la labor de estos agricultores que pese a los temporales e inclemencias meteorológicas y de crisis de precios en origen, se levantan todos los días para producir unas fresas sanas, seguras y sostenibles.