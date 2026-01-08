La Unión reclama la dimisión del representante de Almendralejo en la DO Cava por "traicionar" sus intereses

El secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha reclamado la dimisión del vocal de la DO Cava Juan Antonio Álvarez-Lázaro, de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo-ASAJA, al considerar que "traicionado" los intereses de sus representados al abstenerse y no votar en contra de impedir nuevas plantaciones a los productores de la localidad.

En una rueda de prensa en Mérida, ha recordado que la denominación de origen CAVA cuenta con unas 38.000 hectáreas de plantadas de viñedo, casi el 95 % de las mismas ubicadas en Cataluña, de modo que en Almendralejo hay alrededor de 1.700 hectáreas con una producción estimada de 8 millones de botellas elaboradas en sus 5 bodegas inscritas.

La organización agraria subraya el constante aumento de producción y comercialización de cava en extremeño, que ha pasado de las 6.000 botellas comercializadas en el año 1983 hasta los 8 millones de actuales.

Un "auge" que contrasta con la "pérdida de mercado" de cava de otras zonas geográficas, a la que Cortés atribuye que "en los últimos años se ha pretendido congelar la comercialización de cava extremeño con la prohibición de permitir nuevas plantaciones de viñedo para este uso".

En este sentido, señala que el Ministerio de Agricultura, que es el competente en la autorización de nuevas plantaciones de viñedo, desde el año 2018 viene publicando las restricciones de estas nuevas plantaciones, amparándose en las propuestas realizadas desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen CAVA, donde hasta hace tres años la totalidad de los vocales pertenecían a la zona productora y transformadora de Cataluña.

Desde hace tres años entró a formar parte del Consejo Regulador un vocal en representación de los intereses de los productores de Requena y de Almendralejo.

Según recuerda Cortés, hace dos años el representante de Requena votó "en consonancia" con los representantes de Cataluña para no permitir nuevas plantaciones y hace unos días el vocal Juan Antonio Álvarez-Lázaro de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo-ASAJA se ha abstenido en la votación permitiendo que en la DO "no haya ningún voto en contra de impedir a los productores de Almendralejo nuevas plantaciones tal como el mercado demanda", recoge la organización agraria en una nota de prensa.

Para La Unión Extremadura, quien se presenta a unas elecciones para defender los intereses de los agricultores de Almendralejo y luego se alinea "con el interés de agricultores catalanes y en contra de los que te han votado, debes dimitir a la mayor brevedad".

Tanto el Tribunal Supremo a través de la Sentencia 382/2019 como el TSJ de Madrid dieron la razón a Extremadura al entender que si esta comunidad tiene "más capacidad de comercialización" no le puede afectar "los problemas de otras zonas geográficas". En este sentido, sostiene que al no haberse opuesto a esta pretensión el representante de los productores extremeños, "las posibilidades de impugnación de esta restricción tiene pocos visos de prosperar".

Por todo ello La Unión exige a ASAJA "la destitución y cese inmediato del vocal que representa a Almendralejo en la D. O. CAVA por traicionar el interés de sus agricultores".