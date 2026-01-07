La Bonoloto deja a un único acertante de primera categoría en Villanueva de la Vera que cobrará más de 4 millones de euros

El dueño de un boleto de la Bonoloto validado en Villanueva de la Vera (Cáceres) ha ganado más de 4 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá 4.171.754 euros. El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Villanueva de la Vera, situada en Avda. de la Vera, 20.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha estado formada por los números 42, 24, 03, 23, 10 y 08. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.222.842 euros.