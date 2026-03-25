Unidas por Extremadura denuncia el cierre de la base del Infoex en Nuñomoral

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este martes junto a los bomberos forestales de las Hurdes y los diputados David Araújo y Alba Soto, el cierre de la base del Infoex en Nuñomoral. “Es inconcebible que se cierre una base que podría reformarse, invertir en ella y tener más retenes en una zona de alto peligro de incendios como es las Hurdes, donde vemos que estamos rodeados de una inmensa masa forestal”, ha criticado De Miguel.

Irene de Miguel ha lamentado que con el traslado a Vegas de Coria situado a 10 kilómetros de esta base se perderá un tiempo “indispensable para poder actuar en un primer momento en el fuego y poder atajarlo”.

“Ya hemos vivido grandes incendios en esta zona, tenemos pedanías que sólo tienen una salida y que los vecinos y vecinas se encuentran a veces cercados por el fuego y lo que no podemos es eliminar una base”, ha denunciado la portavoz de Unidas por Extremadura.

De Miguel ha reiterado que “Nuñomoral no se debe cerrar, lo que se debe hacer es invertir en estas infraestructuras, invertir en esta base, adecentarla para que la gente que está trabajando y que se está jugando la vida lo haga en las mejores condiciones”. Además, De Miguel ha denunciado el estado “lamentable” de las infraestructuras del Infoex y ha reclamado la contratación de más bomberos forestales y más retenes. En su intervención ha recordado las palabras de María Guardiola el verano pasado cuando se vivieron los peores incendios en Extremadura y la presidenta exigió al gobierno estatal 400 bomberos forestales más, “reconociendo que faltaban bomberos forestales en Extremadura”.

“Denunciamos que no va a haber ni un bombero forestal más durante el mes de alto peligro de incendios, esos 400 que la señora Guardiola exigió al gobierno central son bomberos forestales que no va a haber en Extremadura”, ha recalcado De Miguel.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha calificado el cierre de esta base de “juego de trileros”. “No se puede cambiar a los bomberos forestales de una base a otra y con eso decir que es por mejorar la operatividad porque no es verdad”, ha concluido Irene de Miguel.