Unidas por Extremadura afirma “ser el voto útil de la izquierda en Extremadura”

Unidas por Extremadura ha celebrado un exitoso encuentro en las calles de Cáceres donde han ofrecido a la ciudadanía churros con chocolate, además de la posibilidad de poder charlar con sus candidatos y conocer sus propuestas programáticas.

El candidato primero por Cáceres a la Asamblea de Extremadura de esta formación, José Antonio González, ha destacado ante los medios que “estamos constatando en esta campaña que somos el factor sorpresa. Tenemos a un partido como el nuestro que está siendo el revulsivo para la gente progresista, el factor diferencial que le ha dicho a la gente progresista que no nos resignamos”, destacando que “somos el único proyecto que a día de hoy no ha bajado los brazos: estamos incrementando la intención de voto progresivamente y tenemos la esperanza de poderle dar la vuelta a los resultados y darle las navidades a la señora Guardiola”.

Por ello José Antonio González saca pecho al decir que son “el voto útil de la izquierda. Creemos que hay mucha gente decepcionada en la izquierda por determinadas prácticas y creemos que este espacio político ha demostrado durante siete años su coherencia”.

En referencia al resto de formaciones, González ha destacado que “el Partido Socialista está arrastrando los pies y el Partido Popular, en la práctica, nos preocupa mucho su actitud, porque habla muy poco del respeto a las instituciones”. González ha denunciado al respecto que “la señora Guardiola no actúa como candidata sino como Presidenta, con cero debate, cero exposiciones, y utilizando los perfiles institucionales y los acuerdos del Consejo de Gobierno para la campaña electoral, con lo cual nos parece una actitud bastante sucia”.

Por su parte, la candidata también a la Asamblea de Extremadura, Nerea Fernández, ha destacado que “la gente en la calle está bastante ilusionada y tiene muchas ganas de que Unidas por Extremadura podamos llegar a la Junta para poder cambiar la realidad de nuestra tierra que tanto lo necesita. En todos los pueblos de Extremadura a los que estamos yendo lo que nos transmiten es esa alegría y esperanza”.

Fernández ha animado a la ciudadanía indecisa a la participación en estas elecciones: “Queremos lanzar un mensaje a toda esa gente que tiene el corazón a la izquierda y que no sabe si votar: nosotras le decimos que se animen y que sean valientes porque hay una alternativa y esa es Unidas por Extremadura”.

Por todo ello, la candidata ha destacado también que son “un proyecto consolidado que nos recorremos todos los pueblos, que somos confiables, porque hacemos lo que decimos. Nos estamos recorriendo Extremadura de arriba a abajo para conocer los dolores de esta tierra y para ponerles soluciones políticas, lo que le falta a María Guardiola precisamente”.

Por último, el diputado nacional en el Congreso, Enrique Santiago, también ha acompañado a Unidas por Extremadura en este acto, destacando que “está siendo la fuerza política que está irrumpiendo con verdadera fuerza en esta campaña para garantizar que en Extremadura va a haber un gobierno de progreso, de izquierdas y democrático”, denunciando que “lo que está en juego es la democracia, que está amenaza por la derecha y la extrema derecha, algo que ha costado mucho construir en nuestro país y en esta región”.

Por ello, Santiago ha afirmado que “Unidas por Extremadura tiene una respuesta sólida para garantizar derechos, fortalecer los servicios públicos absolutamente degradados por los gobiernos del Partido Popular y donde participa Vox”, poniendo el foco en “la sanidad pública, que es lo que verdaderamente nos garantiza la seguridad humana que necesitan los extremeños; para garantizar el derecho a la vivienda, que no sea un elemento de especulación sino que sea un derecho garantizado, especialmente para la gente joven, para que se arraigue y no tengan que abandonar esta tierra, garantizando el futuro de toda Extremadura; es la propuesta que puede generar empleo de calidad con salarios dignos como hacemos desde todas las instituciones donde gobernamos; y para garantizar que la cesta de la compra es asequible”.

Por todo ello ha concluido afirmando que “si queremos garantizar la democracia, un mínimo de bienestar y defender lo público, es imprescindible dar el voto a Unidas por Extremadura, la única fuerza de izquierdas, progresista y democrática que está en condiciones de hacerlo”.