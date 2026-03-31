La Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz comienza su última recarga si se mantiene el calendario de cierre

La Central Nuclear de Almaraz inició este pasado sábado, 28 de marzo, la 31ª recarga de combustible de su Unidad 1, que sería la última de este reactor si el Gobierno mantiene el calendario de cierre establecido.

Para los trabajos de recarga de la Unidad 1, la central nuclear ha incorporado 1.200 trabajadores adicionales su plantilla habitual, la mayoría extremeños.

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ha recordado que el pasado 30 de octubre Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) la extensión de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030, ante lo que ha defendido que la planta cacereño "cumple con todos los requisitos" de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030.

Además, añade que anualmente se llevan a cabo inversiones en la Planta por valor de 50 millones de euros "para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, por lo que la Central Nuclear de Almaraz se encuentra "en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años (2063)".

En ese sentido, apunta que la central de North Anna (Virginia, EEUU), gemela de Almaraz, cuenta ya con licencia para operar 80 años, y destaca que en total, en Estados Unidos, ocho reactores tienen licencia para funcionar 80 años y unos ochenta reactores cuentan con licencia para operar hasta 60 años y prevén solicitar la extensión hasta los 80 años.

Reafirma la Central Nuclear de Almaraz que en 2025 revalidó su posicionamiento en la categoría más alta de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) lo que "pone de manifiesto su desempeño ejemplar y sus excelentes estándares de funcionamiento", destaca CNAT, que destaca que la planta es "un importante foco de desarrollo económico y social en su zona de influencia generando 4.000 empleos directos e indirectos".

La Central Nuclear de Almaraz añade además que la recarga supone un "revulsivo económico" para la zona, ya que se realizarán más de 10.000 órdenes de trabajo y están planificadas 15 inversiones de mejora y actualización tecnológica que solo pueden realizarse cuando la Unidad está parada, por lo que se implantan mientras se lleva a cabo la carga de nuevo combustible en el reactor.

Entre las actividades que se van a ejecutar, destaca la revisión general y reacuñado completo del estátor del alternador principal, lo que "garantizará plenamente la seguridad y la fiabilidad del equipo durante, al menos, 20 años más", lo que demuestra, a su juicio, "una clara apuesta de sus propietarios por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz".

En cualquier caso, la Central Nuclear de Almaraz asegura que tiene unos costes operativos "muy competitivos", pero su viabilidad económica "está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75 por ciento de sus costes variables".

De hecho, recuerda que la Unidad 2 tuvo que parar entre el 3 y el 17 de marzo de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema, tras lo que apunta que la actual situación del mercado eléctrico, "en un entorno de elevada generación, y debido a la alta fiscalidad existente, puede ocasionar que las centrales nucleares queden fuera del mercado eléctrico".