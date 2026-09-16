La UEx recibe en el primer cuatrimestre del curso a 254 estudiantes internacionales, un 13% más que el año anterior

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado en el Campus de Cáceres la jornada de bienvenida institucional a los estudiantes internacionales que se incorporan a la institución durante el primer cuatrimestre y el curso completo 2026/2027. Un total de 254 estudiantes procedentes de 19 países han elegido la UEx para desarrollar parte de su formación universitaria, lo que representa un incremento cercano al 13% respecto al año anterior, con 29 alumnos más.

El acto, celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas; la directora de Relaciones Internacionales, Inés Gallardo; el decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Raúl Roncero; y el concejal de Relaciones con la Universidad de Extremadura del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz.

Las jornadas de bienvenida tienen como objetivo facilitar la incorporación del alumnado internacional a la vida universitaria y ofrecerle la información y los recursos necesarios para desenvolverse tanto en los campus como en las ciudades que los acogen. Además de proporcionar una primera toma de contacto con la Universidad, estos encuentros buscan favorecer la integración académica, cultural y social de los estudiantes durante su estancia en Extremadura.

La vicerrectora de Estudiantes, Rocío Blas, ha destacado que de los 254 estudiantes internacionales que recibe la UEx, un total de 130 desarrollarán su estancia en Badajoz y 107 en Cáceres, mientras que 14 acudirán al Centro Universitario de Mérida y 3 al de Plasencia.

En su intervención, ha adelantado que al finalizar el curso académico podría superarse entre un 10% y un 15% la cifra aproximada de 400 estudiantes internacionales recibidos en cursos precedentes, aunque la evolución definitiva dependerá de las incorporaciones que se produzcan durante el segundo cuatrimestre.

Por centros, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud es la que recibe un mayor número de estudiantes internacionales, con 40, seguida de la Facultad de Filosofía y Letras, con 34. A continuación se sitúan la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, con 26, y la Escuela Politécnica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 24 estudiantes cada una. En el resto de centros, la acogida se sitúa, de manera general, entre los 7 y los 15 alumnos.

MÉXICO E ITALIA LIDERAN LA PROCEDENCIA

En cuanto al origen geográfico, la UEx registra este curso un equilibrio entre Europa, con 127 estudiantes, y el resto de territorios, también con 127. América Latina tiene un peso especialmente destacado, al aportar 123 de los 254 estudiantes internacionales que llegan a la Universidad.

México es el principal país de procedencia, con 99 estudiantes, seguido, dentro de la movilidad europea Erasmus, por Italia, con 61, y Francia, con 20. Colombia aporta otros 7 estudiantes. En total, el alumnado recibido procede de 19 países diferentes, entre los que también se encuentran China, Ucrania y Georgia.

También se reciben estudiantes procedentes de instituciones chinas al margen de los acuerdos con Chongqing, socio prioritario de la UEx. En concreto, llegan alumnos vinculados a la Jinggangshan University y a la China Foreign Affairs University, fruto de convenios de colaboración activados por la Universidad de Extremadura hace más de una década y que continúan favoreciendo el intercambio académico.

Respecto a la movilidad saliente, la vicerrectora ha señalado que la UEx envía este curso a 479 estudiantes a través del programa Erasmus. La institución continúa trabajando para reducir progresivamente la diferencia entre las cifras de movilidad entrante y saliente y reforzar el atractivo de Extremadura como destino universitario internacional.

Rocío Blas ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la acogida y gestión de la movilidad internacional y ha animado a los estudiantes a aprovechar su estancia más allá de las aulas. "Os invito a vivir activamente la vida universitaria, a conectar con los estudiantes locales, compartir vuestra cultura y descubrir la cultura extremeña y las ciudades en las que vais a desarrollar vuestra estancia", les ha dicho.

Asimismo, ha explicado lo que implica estudiar durante un periodo en otro país, ya que, a su juicio, optar por una experiencia de movilidad demuestra un carácter "emprendedor y curioso" y una forma de enfrentarse a nuevas experiencias con entusiasmo.