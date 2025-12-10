La UEx se prepara para los Campeonatos de España Universitarios 2026

La Universidad de Extremadura (UEx) ya se está preparando para participar en los Campeonatos de España Universitarios 2026ntras la publicación de la convocatoria oficial por parte el Consejo Superior de Deportes (CSD).

A través del Servicio de Actividades Físicas y Deportiva (Safyde) ya se han iniciado los trámites y procedimientos para la representación extremeña en la cita nacional. Una vez que su comisión técnica evalúe las solicitudes presentadas por los alumnos y se valoren todas las variables y condiciones para la participación, el Safyde hará publicas las selecciones que acudirán en las diferentes modalidades deportivas.

En la página web del Safyde se ha habilitado una página específica que recoge toda la información relativa a los campeonatos, en la que ya están disponibles la normativa del CSD y la propia de la UEx, así como los formularios de inscripción para los alumnos interesados.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el día 15 de enero, para un total de 30 modalidades, seis en deportes de equipos y hasta 24 en las disciplinas individuales.

Esta edición cuenta una vez más con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jovenes y Deportes de la Junta de Extremadura, y la UEx confía en que sus participantes hagan el mejor papel posible y, así, mantener la buena imagen que ha conseguido la institución durante los últimos años en los diversos foros del deporte universitario español.