La UEx estrena en Cáceres el Instituto Universitario de Investigación e Innovación del Deporte

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha en la Facultad de Ciencias del Deporte del campus de Cáceres el Instituto Universitario de Investigación e Innovación del Deporte (Inide), un centro dirigido por el profesor Rafael Timón.

Su objetivo principal es centralizar y potenciar la investigación de excelencia en el ámbito físico-deportivo, promoviendo la innovación tecnológica y la transferencia de resultados a la sociedad, en el ámbito educativo, de la salud y el rendimiento.

"Inide pretende ser un punto de referencia a nivel regional y nacional. Es difícil encontrar en un mismo espacio tal cantidad de recursos tecnológicos y de equipamiento para la investigación en el deporte, tanto desde el punto de vista de la salud como del rendimiento", ha destacado Timón.

Este instituto está formado por 54 investigadores de distintas facultades de la UEx y por siete grupos de investigación (Bioergon LAB, Fesaed, AFyCAV, Acafyde, Gaedaf, Adicode y Goerd), en los que se integran diversas áreas de conocimiento para abordar el deporte y la salud de una manera interdisciplinar y holística.

Su propósito es transformar los resultados científicos en servicios prácticos para deportistas, entrenadores y profesionales y para ello quiere fortalecer alianzas con clubes, federaciones, empresas y administraciones, para formar a los profesionales y mejorar políticas públicas.

El Inide se estructura en cuatro áreas temáticas fundamentales: salud y actividad física; rendimiento deportivo; educación y formación, y psicología comportamental en el deporte. A partir de ahí, se organizan ocho unidades de investigación que abarcan prácticamente todos los ámbitos que afectan a la actividad física, el deporte y la salud.

"Pretendemos aportar un servicio a la sociedad para que sepan que, a través de contratos y convenios con la universidad, pueden recibir asesoramiento científico, técnico y tecnológico las empresas del sector físico-deportivo y las federaciones deportivas, para dar un paso de calidad gracias al asesoramiento con aval científico a los deportistas", ha señalado Rafael Timón.

En el acto inaugural de la jornada, que ha tenido lugar este martes, el decano del centro universitario cacereño, Tomás García Calvo, ha recordado que el Instituto lleva gestándose desde hace años y él fue uno de los promotores.

"Inide demuestra la importancia de la Ciencia de la Actividad Física y del Deporte en la sociedad porque integra la investigación más transversal y cooperativa. En España e internacionalmente estamos muy bien valorados, como demuestra el Ranking Shanghái en la Clasificación Mundial de Facultades y Departamentos de Ciencias del Deporte", ha apuntado el decano.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, José María Carvajal, ha animado a los 16 institutos universitarios con los que cuenta la UEx a potenciar la internacionalización para captar recursos, fundamentalmente a través de las alianzas internacionales de las que forma parte: EU Green y el Instituto Panda.

También ha incidido en potenciar la calidad de los institutos universitarios de investigación que "deben pasar por procesos de seguimiento y mejora".

En la inauguración también han participado Noelia Rodríguez Campos, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres y Santiago Amaro Barril, director General de Jóvenes y Deportes de la Junta Extremadura.