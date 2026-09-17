La UEx da la bienvenida a sus nuevos alumnos en Badajoz con 20 stands para conocer sus programas y servicios

La Universidad de Extremadura ha celebrado este miércoles en el Campus de Badajoz una jornada de bienvenida dirigida especialmente al alumnado de nuevo ingreso que combina información, convivencia y actividades lúdicas para facilitar su incorporación a la vida universitaria.

'Campus en Vivo' 2026 se ha desarrollado de 12,00 a 16,30 horas en el aparcamiento situado frente a la Escuela de Ingenierías Industriales, en Badajoz, dando así continuidad a la celebrada este pasado martes en Cáceres, que reunió a más de 1.200 participantes.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha dado personalmente la bienvenida al nuevo alumnado acompañado por la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas Morato, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, José María Carvajal.

Fernández Salguero ha animado a los estudiantes a aprovechar al máximo una etapa que trasciende la formación académica. "Espero que disfrutéis de vuestra estancia en la UEx. No os vais a equivocar habiendo decidido estudiar en la Universidad de Extremadura. Vais a encontrar un entorno académico agradable y a recibir una formación de calidad", ha señalado. Asimismo, les ha invitado a "disfrutar tanto de la vida académica como de la vida social, personal y universitaria".

El rector ha valorado especialmente el carácter cercano y distendido de "Campus en Vivo", que permite mostrar a los jóvenes una dimensión de la Universidad que va más allá de las aulas. "En la UEx también hay vida universitaria. No sólo van a adquirir una formación de primer nivel, sino que van a vivir una etapa única que hay que aprovechar", ha destacado.

En este sentido, Fernández Salguero ha incidido en que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia y la relación entre la institución y sus estudiantes. "Esta bienvenida hace más Universidad: una Universidad más cercana, espontánea y divertida, menos formal y con una mayor proximidad al estudiante", ha afirmado antes de trasladar una "calurosa bienvenida" a toda la comunidad universitaria, indica la UEx en una nota de prensa.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, ha explicado que la jornada nace con una doble vertiente, "más lúdica y también informativa", y ha subrayado la importancia de que el alumnado conozca desde el inicio todos los recursos que la Universidad pone a su disposición.

"Los servicios universitarios presentan más de 20 stands con las diferentes oficinas y servicios de la UEx. Es fundamental que toda esta información llegue al estudiantado de primera mano porque le va a resultar muy útil durante el curso que comienza", ha señalado.

Blas Morato ha realizado, además, una valoración "muy positiva" de la acogida que está teniendo la iniciativa. "En Cáceres superamos la asistencia de 1.200 personas y estamos muy contentos porque estamos superando las expectativas", ha dicho, antes de señalar que próximamente se trasladará la iniciativa a los campus de Mérida y Plasencia".

Durante el acto de bienvenida también ha intervenido la jefa de sección de la Sección de Información y Atención al Alumnado (SIAA) de la UEx, Irene Cabañas, quien ha agradecido a los nuevos estudiantes haber elegido la Universidad de Extremadura y ha reconocido el trabajo de los servicios universitarios y, especialmente, de los profesionales del SIAA, "que están por y para vosotros".

Cabañas ha trasladado además al alumnado un mensaje para que participe activamente en todas las posibilidades que ofrece esta nueva etapa: "No paséis simplemente por la Universidad; dejad que la UEx pase por vosotros".

La bienvenida se ha completado con la participación de representantes del Consejo de Estudiantes y de Vive la UEx, que han recibido a los jóvenes que comienzan este curso su trayectoria universitaria y les han animado a implicarse en la vida de los campus.

MÁS DE 20 STANDS Y ACTIVIDADES

Uno de los principales objetivos de 'Campus en Vivo' es que el alumnado conozca desde sus primeros días los servicios, oficinas, programas e iniciativas que tiene a su disposición durante su etapa universitaria.

Para ello, la jornada ha reunido más de 20 stands informativos donde los estudiantes han podido resolver dudas y establecer un primer contacto directo con los profesionales que trabajan en diferentes áreas de la universidad.

Entre los servicios e iniciativas presentes se encuentran el Servicio de Biblioteca, Convive UEx, COOPERAS, la Oficina de Igualdad, la alianza europea EU GREEN, la Oficina de Relaciones Internacionales, el Servicio de Prácticas y Empleo, SAPIEM y la propia Sección de Información y Atención al Alumnado, entre otros programas y unidades universitarias.

La vertiente informativa se ha combinado con una amplia programación lúdica destinada a favorecer la convivencia y el encuentro entre quienes comienzan juntos esta nueva etapa. Una barbacoa, micro abierto, fotomatón, charanga y DJ en directo han acompañado una jornada diseñada para crear un ambiente distendido y facilitar que los nuevos estudiantes puedan conocerse y empezar a establecer vínculos con sus compañeros.

El programa se ha completado con sorteos, regalos y merchandising de la Universidad de Extremadura, además de espacios de comida y bebida a precios universitarios.

Tras las jornadas celebradas en Cáceres y Badajoz, la iniciativa continuará próximamente en los campus de Mérida y Plasencia, extendiendo la bienvenida al nuevo curso al conjunto de la comunidad universitaria de la UEx.