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Tres hombres heridos en dos accidentes de tráfico este lunes en Jerez de los Caballeros y La Roca de la Sierra

Los tres fueron derivados al Hospital Universitario de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

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Un camionero de 51 años han resultado herido grave tras salirse de la vía en el kilómetro 32 de la carretera EX-112, en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. Como consecuencia del accidente, el varón sufría una fractura de clavícula y un trauma torácico, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.

Por otro lado, dos hombres de 49 y 45 años resultaban heridos “grave” y “menos grave”, respectivamente con politramautismos, tras un accidente de tráfico que tenía lugar en la N523 a la altura de la Roca de la Sierra. Ambos heridos fueron derivados al Universitario de Badajoz.

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