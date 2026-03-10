Tres docentes extremeños reciben el sello 'Buena práctica en competencia digital de Extremadura'

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido el sello 'Buena práctica en competencia digital de Extremadura' (SeCoDEx) a tres docentes de centros públicos de la región, con el que se reconoce las "buenas prácticas que contribuyen al desarrollo de la competencia digital del alumnado y a la construcción de centros educativos digitalmente competentes".

Así, este sello valora además la "apuesta por la mejora de la educación mediante el uso de metodologías activas, prácticas innovadoras y un uso generalizado de las tecnologías de la educación", a través de experiencias que "además, implican en su desarrollo a docentes, alumnado, familias y otros colectivos de la comunidad educativa".

En concreto, las profesoras María Noelia Álvarez y Verónica Sánchez han obtenido el sello en la modalidad 'SeCoDEx Educo', dirigida a prácticas educativas innovadoras desarrolladas con alumnado, que incorporan metodologías activas y tecnologías educativas.

Las iniciativas que han propiciado este reconocimiento son 'La leyenda del Castillo de Belvís' y 'Pie de ciencia desde el Aula del Futuro', respectivamente, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otro lado, el docente Isaac José Buzo ha obtenido la distinción en la modalidad 'SeCoDEx Desarrollo', por su proyecto 'Digital Maps Storytelling en el proceso de enseñanza-aprendizaje', con el que se reconoce "aplicaciones o herramientas tecnológicas, desarrolladas en los centros educativos, que faciliten las prácticas educativas, la gestión y organización de los centros o los procesos educativos", señala.

La convocatoria que regula este distintivo considera buena práctica aquella que es innovadora; eficaz, en cuanto a los impactos positivos que genera; sostenible, en recursos personales, económicos, materiales e infraestructuras, y replicable, de forma que pueda servir de referencia para impulsar iniciativas similares en otros contextos educativos.

La obtención del sello lleva aparejada la concesión de créditos de innovación educativa y un diploma personal que acredita este distintivo, explica el Ejecutivo regional.