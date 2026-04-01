Un total de 3.115 extremeñas fueron víctimas de violencia de género en 2025, un 5,2% más que en 2024

Un total de 3.115 mujeres extremeñas fueron víctimas de violencia de género en 2025, un 5,2 por ciento más que en 2024 (cuando fueron 2.957), según los datos publicados este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, de los datos se desprende que los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 3.357 denuncias en Extremadura.

De igual forma, el Observatorio revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en la comunidad extremeña fue de 58,5, inferior a la media nacional, situada en 74 víctimas.