Una tesis doctoral internacional defendida en la UEx aborda la competencia motriz en la infancia

La Universidad de Extremadura (UEx), a través de su Escuela Internacional de Doctorado y del Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte, ha celebrado el pasado viernes, día 24, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Deporte la defensa de la tesis 'Competencia motriz de niños practicantes de atletismo', del doctorando Nataniel António Oliveira Lopes.

La investigación se centra en el análisis de la competencia motriz en niños hasta los 12 años, abordando su relación con la práctica deportiva y, en particular, con el atletismo.

Entre sus principales aportaciones, destaca la evidencia de que la práctica sistemática del atletismo puede constituir una modalidad de referencia para el desarrollo de la competencia motriz en la infancia, así como el desarrollo y validación de un instrumento específico de evaluación adaptado a este contexto.

El estudio aporta, además, una visión aplicada de gran relevancia para el ámbito educativo y deportivo, al proporcionar herramientas que permiten optimizar el diseño de programas de entrenamiento y favorecer el desarrollo integral de los niños a través del deporte.

La tesis ha sido presentada bajo la modalidad de compendio de publicaciones e incorpora un total de seis estudios publicados en revistas científicas indexadas, lo que evidencia la "solidez" y "proyección internacional" de este trabajo, apunta en nota de prensa la Uex.

Esta investigación supone un ejemplo de la "estrecha" colaboración científica entre España y Portugal, tanto por el perfil del doctorando, de nacionalidad portuguesa, como por la dirección de la tesis, compuesta por el catedrático Sergio José Ibáñez Godoy, de la Universidad de Extremadura, y el catedrático Rui Manuel Neto e Matos, del Instituto Politécnico de Leiria.

También ha contado con un tribunal evaluador de carácter internacional, integrado por el catedrático de la Universidad de Extremadura Sebastián Feu, el catedrático de la Universidad de Coimbra Rui Mendes, y el catedrático Carlos David Gómez, de la Universidad de Alicante.

Un elemento especialmente destacable del acto ha sido su elevada solemnidad, ya que tanto el doctorando como los directores y los miembros del tribunal han participado ataviados con el traje académico, reforzando el carácter institucional y ceremonial de la defensa.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Así, el Programa de Doctorado mantiene una sólida red de colaboración internacional materializada en la codirección de tesis doctorales con profesorado de diversas instituciones portuguesas, entre las que destacan la Universidade da Beira Interior, el Instituto Politécnico de Castelo Branco, el Instituto Politécnico de Santarém, el Instituto Politécnico de Setúbal, el Instituto Politécnico de Coímbra, el Instituto Politécnico da Guarda y el Instituto Politécnico de Leiria.

Asimismo, esta proyección internacional se extiende a América Latina mediante una codirección activa con la Universidad Nacional de Costa Rica, lo que refuerza el carácter global, la diversidad académica y la transferencia de conocimiento del programa.

"Fomentar este tipo de iniciativas es fundamental porque permite integrar perspectivas complementarias, aumentar la calidad metodológica de los estudios y generar evidencia más robusta y transferible. Además, facilita la formación internacional de los doctorandos, incrementa la visibilidad científica de las instituciones y contribuye a la creación de redes estables de conocimiento que impactan directamente en la mejora de la práctica profesional en el ámbito deportivo y educativo", señala Sergio José Ibañez Godoy, codirector de la tesis.