El Suroeste Ibérico, sus oportunidades y retos centran en Badajoz la jornada Foro Impulsa

El Suroeste Ibérico, sus oportunidades y retos centran la jornada Foro Impulsa que organiza este martes, día 16, Prensa Ibérica en el Palacio de Congresos de la ciudad de Badajoz, donde el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que poder hacer llegar la energía a los proyectos industriales, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y las comunicaciones "son necesidades imprescindibles para que Extremadura no tenga techo y pueda seguir desarrollándose".

De esta forma se ha pronunciado el consejero en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a este foro, en relación al cual Santamaría ha agradecido la organización de esta cita "imprescindible" para el desarrollo económico y social del Suroeste Ibérico y ha añadido que es un punto de encuentro entre el mundo privado y el público entre Extremadura y Portugal.

Acto seguido, ha señalado que, gracias al "esfuerzo" de empresarios y autónomos, se está viviendo un momento económico "importante" en Extremadura, que "por fin" comienza a converger con España, tanto en materia de desempleo como en PIB per cápita; y que todos los parámetros económicos o macroeconómicos indican que se va "por el buen camino".

"Desde luego es imprescindible que empecemos a colaborar más entre administraciones. Necesitamos un impulso del Gobierno central para el desarrollo de Red Eléctrica fundamentalmente", ha resaltado, porque "no puede ser que, siendo nosotros una región que suministramos a veces más del 10 por ciento de la energía que consume el país, no tengamos puntos para acceder a esa energía y desarrollar nuestras industrias".

Por otro lado, ha continuado, se necesita también que sean "muy ágiles" en la licitación de los puntos de consumo y de evacuación de energía, puesto que "los concursos se eternizan y las industrias no se pueden implantar", como también ve "imprescindible" la continuidad de Almaraz, tanto por la soberanía energética del país, como por el "diferencial" que aporta "producir mucha más energía de la que consumimos", y, "por supuesto", por los 4.000 empleos, entre directos e indirectos que genera en Campo Arañuelo.

COMUNICACIONES

A continuación, el consejero ha remarcado que "sin duda" la región tiene "una deuda histórica de comunicaciones que no son dignas", por lo que ha resaltado que la región necesita "un AVE Madrid Badajoz en dos horas antes de 2030, necesitamos la Ruta de la Plata, la terminal de Plasencia y, en definitiva, comunicaciones dignas que permitan la entrada y salida de personas y de mercancías en Extremadura".

De este modo, su intención en este foro es reclamar "esas demandas históricas", además de trabajar en esa colaboración público-privada para continuar con el desarrollo de la región.

En este sentido y preguntado por si son muchos los proyectos u oportunidades que dependen de las infraestructuras, ha expuesto que "sin duda" y que algunos son conocidos, como los centros de datos de Merlin Properties o el proyecto de Hunan Yuneng en Mérida, aunque ha apuntado que tienen entre 35 y 40 proyectos industriales de los que van "liberando la información" a medida que los empresarios "quieren" y es "imprescindible" el suministro eléctrico a dichas iniciativas.

"No puede ser que produzcamos 31.000 gigavatios hora al año, consumamos 6.000, y ese excedente que damos al país no lo podemos aprovechar tampoco en nuestra región porque no tenemos la red que permita hacer llegar esa energía a los proyectos industriales", ha señalado, como también ha considerado que esto junto con Almaraz y las comunicaciones "son necesidades imprescindibles para que Extremadura no tenga techo y pueda seguir desarrollándose".

En el apartado de comunicaciones y en relación al Aeropuerto de Badajoz, ha reconocido que "es difícil de entender" y que cree que "no es una cuestión económica el poder tener un sistema que permita aterrizar con niebla" y que se trata de "otra demanda muy importante".

Finalmente y preguntado por el hecho de que la Comisión Europea haya acordado una decisión de ejecución para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa para 2030, con la idea de que para 2034 el trayecto se haga en tres horas, Guillermo Santamaría ha recalcado que 2034 le "parece inaceptable" y que "cualquier cosa por encima de 2030" cree que los extremeños no deben "aceptarla".

"Lo que ocurre es que necesitamos que dejen de hacer discursos vacíos y que empiecen las realidades, que empiecen las licitaciones, que se vayan adjudicando tramos, que se vayan ejecutando y que se vayan abriendo a medida que se ejecuten", ha espetado, porque "todo lo que sea retrasar es, al final, engañar a los extremeños".

"Estamos cansados ya de expectativas que no se cumplen y lo que necesitamos son realidades y que empiecen a licitar, adjudicar y a ejecutar tramos", ha concluido.

ENCUENTRO DE ALCALDES

El Foro Impulsa ha contado también con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha confiado en relación al corredor ferroviario entre Madrid y Lisboa en que "pronto" se pueda ver materializado, para lo cual "se van dando pasos" aunque "muy tímidos".

De este modo, ha considerado que este foro es una oportunidad de poder hacer un análisis de la situación, de dónde se está y dónde se quiere estar, así como escuchar puntos de vista diferentes e intentar aunar esfuerzos para avanzar y acelerar esos pasos que se tienen que ir dando.

También es una oportunidad de que Badajoz, como eje central de este recorrido Madrid-Lisboa, pueda erigirse como "el gran nexo de unión" entre España y Portugal y Extremadura y el Alentejo e intentar desde la ciudad impulsar los proyectos y las infraestructuras que esta tierra "necesita".

Entre las intervenciones cabe destacar la mesa que reúne a alcaldes de uno y otro lado de la raya y, en concreto, los de Lisboa, Carlos Moedas, de Badajoz, Ignacio Gragera, y de Madrid, José Luis Martínez-Almeida al contar con objetivos estratégicos comunes para las tres ciudades y sus respectivos territorios como la mejora de las comunicaciones, y en concreto del AVE Madrid-Lisboa con paso por Extremadura.

Al respecto, el regidor de la capital pacense ha puesto el foco en que no solo para la capital pacense es importante estar en este eje; y ha recordado que Lisboa y Madrid son origen y destino de este gran corredor en el que Badajoz es la parte central, y también Extremadura y el Alentejo, por lo que la ciudad "tiene esa capacidad de poder mirar a un lado y a otro de la frontera, de poder hacer territorio a través de nuestras conexiones y de nuestros vínculos históricos con el Alentejo portugués".

También de ser "esa puerta de entrada o de salida de Portugal hacia España y viceversa" y de intentar que, desde la ciudad y el territorio, "se pueda ir avanzando tanto en los proyectos industriales y empresariales como también en la reivindicación de esas infraestructuras que tanto necesitamos".

Destacados líderes empresariales intervienen también en otras ponencias o debates en este foro que debate sobre la cultura y el patrimonio como motores de futuro de la mano de los alcaldes de Cáceres, Rafael Mateos, y Olivenza, Manuel José Andrade; o de la cohesión y liderazgo territorial con los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Miguel Ángel Morales y de Huelva, David Toscano.