El PP sostiene que el informe del CSN deja al Gobierno “sin una sola excusa” para cerrar la Central Nuclear de Almaraz

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que avala la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, demuestra que la central es “técnicamente viable” y que “no hay una sola razón” para su cierre.

Sánchez Juliá ha afirmado que el dictamen del CSN “desmonta el cierre ideológico que le quería dar el Partido Socialista” y que “ya no hay una sola excusa” para cerrar la central extremeña.

“La pelota está en el tejado del Gobierno y mañana mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene que firmar la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el Consejo de Seguridad Nuclear acredita que la instalación “es segura y viable para que pueda continuar” y “no pide ni una sola inversión adicional”.

Además, el portavoz popular ha criticado que el PSOE extremeño haya vuelto a "titubear” ante este asunto: “No queremos alternativas a la Central Nuclear de Almaraz. Queremos la Central Nuclear de Almaraz y todas las industrias que se puedan asentar en Extremadura”, ha manifestado.

"El informe del CSN supone una enmienda a la totalidad a la política energética y nuclear del Gobierno de España", ha afirmado.

De este modo, Sánchez Juliá ha considerado que “hoy la noticia es que Almaraz tiene que continuar, que no hay una sola pega más allá del cierre ideológico del Partido Socialista”.

Además, ha asegurado que el informe del CSN supone una “enmienda a la totalidad a la política energética y nuclear del Gobierno de España".

Finalmente, ha exigido al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que “anuncie la prórroga” y “no se esconda” porque “no hay una sola razón para mantener el cierre ideológico de la Central Nuclear de Almaraz”.