El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos mujeres y un hombre de 87, 72 y 82 años, de los municipios de Don Benito y Acedera, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 62 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, 2 pacientes permanecen ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva, y uno en el Hospital Universitario de Cáceres.