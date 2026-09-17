El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de tres varones de 49, 69 y 77 años, de los municipios de Santa Amalia y Villanueva de la Serena, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno de ellos ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 51 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.