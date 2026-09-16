FIEBRE DEL NILO

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

En total, se han registrado 48 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

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El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre y de una mujer, de 40 y 58 años, de los municipios de Salvaleón y Villanueva de la Serena, pertenecientes a las áreas de salud de Badajoz y de Don Benito-Villanueva de la Serena, respectivamente. Uno de ellos ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura, y ninguno de los dos ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 48 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

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