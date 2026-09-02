El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer y un varón de 43 y 47 años respectivamente de las localidades de Quintana de la Serena y Hernán Cortés, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que no han precisado ingreso.

En total se han registrado 29 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, lo que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.