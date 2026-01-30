El SES amplía hasta el 6 de febrero la campaña de vacunación contra la gripe y la Covid-19

El Servicio Extremeño de Salud (SES) amplía hasta el próximo viernes 6 de febrero la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la Covid-19.
La población diana para la vacunación frente a la gripe incluye a todas las personas de 60 y más años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales.
Respecto a la vacunación infantil, se amplió la cohorte de edad, siendo recomendada para menores de entre 6 meses hasta los nacidos el 1 de enero de 2020.
Por otro lado, la vacuna frente a la Covid-19 se recomienda a partir de los 70 años y a personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.
Esta vacuna podrá administrarse en cualquier momento del año, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Además, el SES recuerda que en aquellos grupos de población en los que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y covid, se podrán coadministrar ambas en el mismo acto vacunal.
Por último, la vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se administra a la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como personas trasplantadas de pulmón.
Hasta este momento, durante toda la campaña, se han administrado un total de 272.429 dosis, lo que supone 15.085 dosis más que la campaña anterior.
Hay que destacar que la vacunación de tarde y sin cita previa de esta campaña se ha desarrollado con un "gran éxito". Así, se han administrado 9.808 dosis y se ha demostrado que el turno de tarde es una "herramienta útil" para mejorar la accesibilidad, que favorece la conciliación y el acceso a la inmunización.
El SES insta a todos los extremeños que aún no se han vacunado a que acudan al centro de salud o consultorio local habitual o al centro más próximo al domicilio en caso de mutualistas para inmunizarse.