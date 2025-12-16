La segunda fase de las ayudas de la Diputación de Badajoz para adquirir vehículos adaptados beneficia a 26 asociaciones

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes, día 15, la resolución de la segunda fase de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Badajoz para la adquisición de vehículos nuevos por entidades sin ánimo de lucro, y para el transporte de personas con movilidad reducida derivada de discapacidad o diversidad funcional.

Así, han sido 26 organizaciones las que han accedido a estas subvenciones en esta segunda fase por más de un millón de euros; y cada una recibirá un máximo de 40.000 euros, según establecían las bases de la convocatoria.

La Diputación de Badajoz ha financiado en total durante este año la adquisición de 29 vehículos por un importe total de 1.127.000 euros para facilitar el transporte a personas con dificultades en la movilidad.

Unas ayudas, ha explicado en nota de prensa, que se justifican en que los desplazamientos de los usuarios de las asociaciones que atienden a colectivos con discapacidad o diversidad funcional, desde las áreas más rurales de la provincia a las zonas urbanas, se ven "dificultados" por el "alto" coste que supone la inversión en estos vehículos adaptados. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026.