La segunda edición del programa 'Empresa saludable' de la Diputación de Badajoz moviliza a 250 trabajadores

La segunda edición del programa 'Empresa saludable' de la Diputación de Badajoz ha movilizado a 250 trabajadores y ha alcanzado niveles "sobresalientes de satisfacción", con avances medibles en salud, actividad física y bienestar emocional.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado los resultados de esta iniciativa que consolida su alcance con una "amplia participación y resultados medibles".

Entre las primeras acciones desarrolladas destacan los talleres de alimentación saludable, bienestar emocional y prevención musculoesquelética, que registraron una alta participación y valoraciones superiores a cinco sobre seis.

Uno de los ejes principales ha sido el programa cardiovascular, en el que 82 personas recibieron atención individualizada por parte de especialistas en nutrición.

Los resultados evidencian una evolución positiva, especialmente en la reducción de peso basada en la pérdida de grasa corporal, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

66,6 MILLONES DE PASOS

A esta intervención se sumaron iniciativas de promoción de la actividad física. En el reto colectivo organizado, 68 participantes lograron completar más de 66,6 millones de pasos, superando ampliamente los objetivos iniciales y evitando la emisión de más de 8.600 kilogramos de CO2.

Esta acción ha combinado el fomento del ejercicio con la concienciación ambiental. Además, se han desarrollado sesiones regulares de ejercicio físico -tres a la semana- que han contribuido a la incorporación de la actividad física en la rutina diaria de los participantes.

El programa osteomuscular ha contado con 44 trabajadores, distribuidos en distintos niveles según sus necesidades. Tras la intervención, los participantes han reportado una disminución del dolor, menor tensión muscular y una mejora de la movilidad, con efectos directos en su desempeño cotidiano y laboral.

En el ámbito del bienestar emocional, 71 personas han participado en acciones orientadas a la gestión del estrés, tanto en el entorno profesional como personal, reforzando uno de los pilares del programa.

En este sentido, los indicadores de satisfacción avalan el desarrollo del proyecto. El 96 por ciento de los participantes en los programas de salud psicológica y osteomuscular afirma haber experimentado mejoras directas, mientras que el programa de ejercicio físico alcanza una valoración media de 9,37 sobre 10.

Durante la presentación, a la que asistió también el vicepresidente tercero y diputado delegado del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ramón Díaz; el director de área de Empleados Públicos, Fernando Blanco, y la jefa de servicio de Prevención y Régimen Interior, Dolores Delgado, la presidenta subrayó que estos resultados evidencian el impacto directo del programa en la organización, tanto en la mejora de la salud de la plantilla como en el fortalecimiento del compromiso y la reducción de riesgos asociados al absentismo.

El balance de esta segunda edición sitúa al programa 'Empresa Saludable' como una "herramienta consolidada" dentro de la estrategia de la Diputación de Badajoz, con capacidad para generar "resultados tangibles a partir de la inversión en salud laboral y bienestar".