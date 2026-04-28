El seguimiento de la huelga nacional de médicos en Extremadura alcanza este lunes el 17,37%

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en Extremadura, en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha alcanzado este lunes, día 27, un 17,37 por ciento.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,44 por ciento en Badajoz y un 17,28 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El impacto total de esta semana se conocerá el próximo lunes, cuando se ofrezca el balance completo de consultas e intervenciones canceladas. En las pasadas huelgas de diciembre, febrero y marzo se suspendieron más de 160.000 actos médicos en la región.