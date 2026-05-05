El sector cooperativo de aceituna analiza en Almendralejo el impacto de la nueva política europea y la apertura a nuevos mercados

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y Cooperativas Agro-alimentarias de España celebran este martes 5 de mayo de 2026, en Almendralejo (Badajoz), el III Congreso Cooperativo de Aceituna de Mesa. Un encuentro que reunirá a cooperativas y técnicos de Extremadura y Andalucía, junto a investigadores y representantes institucionales para analizar los principales retos y oportunidades del sector.

El evento cuenta con el patrocinio de AgroBank–CaixaBank y del Grupo Operativo ATHENEA, y con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo, que acogerá esta jornada de referencia para el cooperativismo olivarero.

Un programa centrado en innovación, sostenibilidad y estrategia sectorial

La jornada comenzará con la recepción de asistentes y la inauguración oficial, seguida de la bienvenida a cargo de Gabriel Cabello López, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

A lo largo del día se abordarán cuestiones clave para el futuro del sector, entre ellas se encuentran las investigaciones en la depuración y reutilización de salmueras, con demostración práctica de una máquina depuradora; y las iniciativas cooperativas para el relevo generacional y el mantenimiento de la actividad en las explotaciones de olivar, un desafío prioritario para garantizar la continuidad del sector.

Ante la obligatoriedad de la intervención sectorial en el olivar mediante Programas Operativos propuesta por la Comisión Europea y el acuerdo del sector de apoyar la iniciativa, se analizarán cómo ha sido su funcionamiento, evolución y resultados para las cooperativas del sector de frutas y hortalizas. Igualmente, se abordarán las actuaciones de INTERACEITUNA, con especial atención a la estrategia promocional en el Sudeste Asiático, uno de los mercados emergentes con mayor potencial.

Otro de los aspectos que se tratarán son las líneas estratégicas y retos de futuro para las cooperativas de aceituna de mesa, en una mesa de debate con representantes de VIÑAOLIVA, ACENORCA, OLEAND Manzanilla Olive, DCOOP y AGROSEVILLA.

El congreso concluirá con la intervención de Gabriel Cabello López, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa, y José Antonio González Rodríguez, presidente de la Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.