Sara García Espada recibe el Premio Especial a los Nuevos Liderazgos Autonómicos 'ConSalud 2026'

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha recibido el Premio Especial a los Nuevos Liderazgos Autonómicos 'ConSalud 2026'.

Este reconocimiento de ámbito nacional pone en valor su "liderazgo" al frente de la sanidad extremeña y su "compromiso" con la mejora de la atención sanitaria en Extremadura.

Al recoger el galardón, la consejera ha destacado que el reconocimiento es fruto del trabajo conjunto con los profesionales sanitarios y que pertenece a todos los extremeños, ha informado la Junta en nota de prensa.

"No es un premio a título individual, es un premio que ofrecemos al millón cincuenta mil extremeños por los que trabajamos día a día desde la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia", ha asegurado.

García Espada ha afirmado en su discurso que la presidenta María Guardiola ha puesto la sanidad en el eje de sus políticas y que esto "ha permitido que, con el mayor presupuesto de la historia, el Servicio Extremeño de Salud haya podido tener la plantilla más amplia que conoce, incorporando 1167 profesionales más de los que teníamos en 2023".

"Ha permitido tener un récord histórico de actividad, que descendamos la edad de cribado de cáncer de mama para todas las mujeres extremeñas, el ahorro de más de mil euros a las familias extremeñas financiando la totalidad de la vacunación infantil, o que financiemos tratamientos que no financia el Gobierno de España pero sí en Extremadura, como el Vyjuvek para la piel de mariposa", ha recalcado.

Además, la consejera ha brindado este premio a los más de 20.000 profesionales que forman la plantilla del Servicio Extremeño de Salud- "Mi agradecimiento a todos ellos", ha apuntado.

La gala de entrega de estos premios, celebrada la noche de este pasado martes en Madrid, estuvo presidida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y reunió a destacados responsables institucionales, directivos y profesionales del ámbito sanitario de toda España, situándose como una de las principales citas anuales del sector sanitario del país.

Los premios están organizados por el grupo Grupo Mediforum, editor de ConSalud.es, y se han consolidado como uno de los reconocimientos "más prestigiosos" del sector sanitario español, al distinguir cada año "la excelencia, la innovación y la capacidad de gestión" de profesionales, instituciones y administraciones.